Borse europee caute | a Milano giù Saipem

Borse europee : lieve calo. Milano -0 - 05% : 9.52 Apertura in lieve calo per le Borse europee. La seduta a Piazza Affari apre praticamente in parità, con l'indice Ftse Mib a -0,05%, a 18.901 punti. Francoforte ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,12%, Parigi perde lo 0,28% e Londra lo 0,25% Lo spread tra Btp e Bund apre a 267punti base, in lieve calo rispetto ai 279della chiusura di venerdì.

Borse europee deboli in partenza - Milano -0 - 06% : Avvio debole per le Borse europee. I mercati guardano alle riunioni della Fed e della Boj di questa settimana, in un contesto caratterizzato dal timore di un rallentamento dell'economia globale. Inoltre restano in attesa di evoluzioni sul fronte della manovra italiana. Londra perde lo 0,3% a 6.824,97 punti. A Milano l'indice Ftse Mib si attesta in calo dello 0,06% a 18.900 ...

Borse europee in calo - stabile lo spread : Il rallentamento dell'economia cinese pesa su tutti i mercati. Negative le piazze europee che tuttavia chiudono lontanto dai minimi toccati in giornata: Milano perde lo 0,72%, nella settimana il bilancio resta in rialzo: +...

Frena l'economia cinese - Borse europee in rosso : Milano -1 - 2% : Milano, 14 dic., askanews, - La Frenata dell'economia cinese manda in rosso le Borse. Dopo la chiusura negativa dei listini asiatici, anche gli indici europei viaggiano in deciso calo, con Milano e Francoforte che perdono l'1,2%, Parigi l'1,1%. ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 91% : 9.48 Apertura negativa per le Borse europee, sulla scia della debolezza di Wall Street e del cattivo andamento delle piazze asiatiche. A Piazza affari,l'Ftse Mib segna -0,91% a 18.875 punti. Spread Btp-Bund tedesco in lieve rialzo a 269 punti, con rendimento del decennale al 2,95%. Londra -0,9%, Parigi -0,89% e Francoforte -1,05%. Euro a 1,1346 dollari e 128,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee caute. Spread e banche aiutano Piazza Affari : Si chiude all'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari, galvanizzata dalla tenuta del comparto bancario e dal calo ...

Borse europee - rally perde vigore nonostante scommessa su Italia : La borsa di Londra perde terreno per la situazione politica: la premier Theresa May è sopravvissuta al voto di sfiducia ma, con oltre un terzo dei suoi stessi parlamentari ormai contro, il governo ...

Milano effervescente in linea con le altre Borse europee : Alla vigilia della riunione della BCE Europa si scatenano gli acquisti ; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. A New York, nel frattempo, i mercati confermano una ...

Borse europee chiudono in rialzo dopo schiarita Usa-Cina - spread Btp/Bund a 289 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo, con Wall Street, dopo una schiarita nel negoziato tra Usa e Cina. Una telefonata tra il vicepremier Liu He, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 78% : 9.39 Apertura positiva per le Borse europee, dopo le chiusure in ribasso fatte registrare ieri a causa delle incertezze su Brexit e rapporti Usa-Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,78% a 18.553 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 285 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,10%. Londra +0,79%, Parigi +0,83% e Francoforte +0,84%. Euro a 1,1371 dollari e 128,63 in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in netto ribasso per stallo sulla Brexit - Milano -1 - 77% : Chiusura in netto ribasso per le principali Borse europee. Già in calo per le incertezze legate alle trattative fra Stati Uniti e Cina sul commercio, le principali piazze finanziarie europee hanno ...

Partenza in ribasso per le Borse europee : Roma, 10 dic., askanews, - Avvio di settimana in ribasso per le borse europee. Già Francoforte che cede lo 0,62%, mentre parigi lascia sul terreno lo 0,20%. Poco mossa Londra, in rialzo dello 0,02%.

Partenza in ribasso per le Borse europee : Roma, 10 dic., askanews, - Avvio di settimana in ribasso per le borse europee. Già Francoforte che cede lo 0,62%, mentre parigi lascia sul terreno lo 0,20%. Poco mossa Londra, in rialzo dello 0,02%. ...

Borse europee in leggero ribasso in avvio di settimana : Sullo sfondo restano le tensioni commerciali , che potrebbero provocare un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo il PIL giapponese si è portato ai minimi da quattro anni . Riflettori ...