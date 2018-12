BORSA MILANO in calo con cautela mercati globali | giù Saipem | balza Mediaset

BORSA MILANO recupera parità - accelera Mediaset - Asos piega Moncler nonostante upgrade : ... Gran Bretagna e Giappone in un clima preoccupato dei segnali di rallentamento dell'economia mondiale già compromessa da mesi di frizioni commerciali fra Washington e Pechino. ** Fuori dal paniere ...

BORSA MILANO-Cedente con banche - sale Moncler dopo upgrade - rimbalza Ovs : ** Sullo sfondo restano i timori per il rallentamento dell'economia mondiale e in vista di diversi appuntamenti di politica economica e monetaria, in particolare in Cina e Stati Uniti. ** Nelle prime ...

BORSA : Milano apre piatta - -0 - 05% : ANSA, - Milano, 17 DIC - Piazza Affari ha aperto sulla parità la prima seduta della settimana, con l'indice Ftse Mib, -0,05%, a 18.901 punti. 17 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA : Milano chiude in rosso con banche : ANSA, - Milano, 14 DIC - La Borsa di Milano archivia in rosso la settimana, insieme agli altri listini del Vecchio Continente. Gli investitori guardano alla trattativa del governo italiano con l'...

BORSA - Milano in calo con europee : La crescita industriale e le vendite al dettaglio minori del previsto in Cina, primi concreti segnali dell'impatto sull'economia del Dragone della guerra commerciale con gli Stati Uniti, spargono incertezza tra le Borse di tutte il mondo. Dopo le asiatiche, le piazze europee chiudono tutte in territorio negativo: la ...

BORSA : Milano chiude in calo - -0 - 72% - : ANSA, - Milano, 14 DIC - La Borsa di Milano chiude in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,72% a 18.910 punti.

BORSA MILANO prosegue debole con Europa - male i bancari - pesano le tensioni commerciali : Il settore, nel vecchio continente, secondo il presidente di Intesa SP Gian Maria Gros-Pietro riuscirà a competere con i giganti di Cina e Stati Uniti se potrà avviare un'economia di scala per fare ...

BORSA : Milano apre in calo - -0 - 91% - : ANSA, - Milano, 14 DIC - La Borsa di Milano apre in calo: l'indice Ftse Mib cede lo 0,91% % all'esordio, a quota 18.875 punti.

BORSA : Milano cede l'1 - 2% - giù Fca : ANSA, - Milano, 14 DIC - Apertura in calo per la Borsa di Milano. L'indice dei titoli a maggiore capitalizzazione perde oltre un punto percentuale , -1,2%, . Se Stm è il titolo peggiore , -3%, , il ...

BORSA : spread salva Milano - tonfo Saipem : ANSA, - Milano, 13 DIC - Piazza Affari , Ftse Mib +0,54% a 19.048 punti, si è salvata, tra scambi per 2,14 miliardi di euro di controvalore, insieme a Madrid, evitando il calo delle altre Borse ...

BORSA : Milano +1% - corrono le banche : ANSA, - Milano, 13 DIC - Piazza Affari si conferma positiva in vista dell'avvio di Wall Street , Ftse Mib +1%, , spinta dalle banche, che brindano il calo dello spread tra Btp e Bund a 261,8 punti, ...

BORSA : Milano positiva su attese deficit : ANSA, - Milano, 12 DIC - Seduta su di giri per Milano , Ftse Mib +1,91% a 18.945 punti, con le voci di mercato che indicano come l'ipotesi più probabile sia quella che l'Italia, riguardo alla Manovra ...