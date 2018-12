Bologna-Milan | nevicata copiosa sulla città emiliana | la situazione meteo in vista della

Milan - le condizioni di Romagnoli e Musacchio in vista del Bologna : La partita di Bologna potrebbe essere quella del ritorno in campo di Musacchio e Romagnoli, nuovamente tra i convocati dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici. Tra i due a conservare maggiori chance è l’argentino, in gruppo da più tempo rispetto al compagno, anche se comunque i favoriti per la maglia da titolare al centro della difesa rimangono Abate e Zapata. Di seguito le parole del tecnico: “Conti è pronto, da tanto ...

Serie A Milan - i convocati di Gattuso per il Bologna : MilanO - Seduta di rifinitura seguita dalle convocazioni, in casa Milan , in vista della gara in casa del Bologna in programma domani alle ore 20.30. Tra i 23 giocatori chiamati dal tecnico rossonero ...

Bologna-Milan - Inzaghi : 'La luce è dietro l'angolo. Gattuso un grande amico' : Una sfida contro il suo passato per provare a dare una svolta al Bologna , terzultimo in classifica a quota 11 punti. Un momento delicato quello attraversato dalla formazione rossoblù, contestata in ...

Bologna-Milan - la conferenza di Gattuso in diretta : Dopo l'eliminazione dall'Europa League, il Milan deve provare subito a rialzarsi: domani sera posticipo di campionato sul campo del Bologna, obbligatori tre punti per difendere il quarto posto. ...

Lazio e Milan alla prova Europa - biancocelesti in salita con l’Atalanta : rossoneri favoriti con il Bologna su Sisal Matchpoint : Atalanta-Lazio è un Monday Night che mette in palio punti pesanti in chiave europea. Con la vittoria sull’Udinese, i nerazzurri hanno riagganciato il treno delle squadre che lottano per un piazzamento europeo, mentre i biancocelesti si trovano in un momento difficile, pur mantenendo un punto dal quarto posto che vale la Champions. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i padroni di casa, avanti a 2,15, il blitz degli uomini di Inzaghi ...

Probabili Formazioni di Bologna – Milan - Serie A 18/12/2018 : Probabili Formazioni di Bologna – Milan, Serie A 18/12/2018Pippo Inzaghi sfida il suo recente passato e lo fa con un solo obiettivo: 3 punti. La sconfitta di Empoli ha trascinato i rossoblù negli inferi della zona retrocessione e l’ambiente è sicuramente amareggiato. Serve una scossa, altrimenti la panchina di Inzaghi potrà essere a forte rischio. Di fronte, appunto, il Milan che vorrà dare continuità per raggiungere l’obiettivo quarto ...

Bologna-Milan domani in tv - a che ora inizia e su che canale vederlo. Le probabili formazioni : Un 16° turno di Serie A spezzatino che avrà il suo epilogo nel match del “Dall’Ara” tra Bologna e Milan programmato domani sera alle ore 20.30 sul rettangolo di gioco emiliano. Entrambe le compagini hanno il dovere di ripartire dopo le recenti battute d’arresto. I rossoblu di Filippo Inzaghi sono in piena zona retrocessione e hanno la necessità di fare punti per risalire la china mentre i rossoneri, usciti in Europa ...

Bologna - Milan : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Martedì 18 dicembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita. QUI Bologna I padroni di casa dovrebbero ...

Bologna-Milan - tutte le quote : una sfida da non perdere quella tra Bologna e Milan, in campo martedì alle 20:30 per contendersi tre punti preziosi. Gli emiliani sono terz'ultimi e in piena lotta per la salvezza. Con un bottino di ...

Bologna-Milan - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Torna in campo il Milan nel campionato di Serie A di calcio 2018-2019 dopo la deludente uscita in Europa League in casa dell’Olympiacos. Trasferta complicata per i rossoneri che volano al Dall’Ara per sfidare il Bologna dell’ex Filippo Inzaghi: il momento è tutt’altro che positivo per i felsinei che vanno a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Per la squadra di Rino Gattuso servono assolutamente le reti di ...

Bologna-Milan - probabili formazioni : Inzaghi si gioca la panchina : BOLOGNA MILAN probabili formazioni – Settimana complicata in casa Milan. Giovedì è arrivata, inaspettata, l’eliminazione in Europa League per mano dell’Olympiacos, ieri al danno si aggiunta è la beffa. L’intero incasso della competizione appena trascorsa anziché nelle casse rossonere finiranno nelle casse della UEFA. Il Milan ha violato il Fair Play Finanziario ed è finito […] L'articolo Bologna-Milan, probabili ...

Milan - Suso in ripresa : col Bologna ci sarà : Milan, Gennaro Gattuso spera di recuperare al massimo della condizione il suo gioiello Suso in vista della gara col Bologna Milan, arriva qualche spiraglio di luce dopo la serata pessima di ieri ad Atene. Oggi Suso si è allenato e viaggia verso la convocazione per la gara di martedì contro il Bologna. sarà un incontro molto importante per i rossoneri e per Gennaro Gattuso, il quale potrebbe anche rischiare la panchina in caso di flop in ...