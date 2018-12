Bernaudo | anche Atac deve essere rottamata e tenuta fuori da Gra

romadailynews

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Roma – “La sindaca Raggi si e’ vantata di aver sbattutodal centro storico i bus turistici non di linea (aziende private) edal raccordo quelli piu’ inquinanti (euro 0, 1, 2 e 3)”. Cosi’ il presidente di Sos partita Iva, Andrea, commenta la battaglia politica e giudiziaria portata avanti dal Campidoglio per portare avanti la nuova delibera per regolare ingresso e traffico dei pullman turistici non di linea nella Capitale.“Ha messo in ginocchio (aumentando in modo iperbolico le tariffe d’ingresso) un intero segmento imprenditoriale privato (che non vive di soldi pubblici) non secondario in una citta’ come Roma, che e’ innanzitutto una Capitale a vocazione turistica. Lo ha fatto in nome dell’ecologismo e della diminuzione del traffico. Alcuni diranno che ha fatto bene, altri diranno il contrario, ma ...