Berlusconi | Salvini sbaglia | coi 5S non rispetta elettori

Berlusconi : "Salvini sbaglia - con M5S non rispetta nostri elettori" : "Salvini oggi gode di consenso personale grazie al suo dinamismo e alla sua capacità di intercettare alcuni umori dell'elettorato, ma commetterebbe un grave errore se ritenesse di poterlo mantenere ...

Belve - Nunzia De Girolamo su Nove : “Candidarmi con Salvini? Ci sto pensando - Berlusconi mi ha deluso” : “Candidarmi con Matteo Salvini? Ci sto pensando, lui è l’ultima speranza. Alla mia festa di compleanno è arrivato con un bel mazzo di rose”. A Belve, Nunzia De Girolamo (ex ministro di centrodestra) rivela la rottura con Silvio Berlusconi: “Forse non l’ho mai detto, ma Forza Italia non è più casa mia, non può più esserlo – rivela l’ex deputata – il giorno dopo la mancata elezione, io mi aspettavo una telefonata dai vertici del ...

Di Maio avverte Salvini : "Se torna con Berlusconi si suicida" : "tornare con Berlusconi? Per la Lega sarebbe un suicidio politico". Parola di Luigi Di Maio. In un'intervista di oggi al Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle manda un avvertimento sinistro all'alleato di governo. Lanciando al tempo stesso delle accuse infamanti al Cavaliere. "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi ...

Matteo Salvini dice no a Silvio Berlusconi : 'Mai un governo coi fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle' : Dopo il passaggio di Matteo Dall'Osso dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia , da ambienti del partito del cav è arrivata notizia che sarebbero almeno una trentina i parlamentari grillini pronti a ...

[Il retroscena] L'offerta di Berlusconi a Salvini : fai il premier - trovo io i "Responsabili". Ma il regolamento lo vieta : Berlusconi, però, non si scompone, anzi, ostenta una certa sicurezza: "Ho ottenuto nella mia vita politica oltre 200 milioni di voti; a Salvini non ci penso". Intanto si è saputo che il simbolo di ...

Berlusconi : “Lavoriamo con esponenti del M5S e Salvini per un nuovo governo” : Berlusconi annuncia di lavorare con esponenti dei 5 Stelle e Salvini per buttare le basi di un nuovo governo “Non bisogna cambiare Manovra ma governo, composto da incapaci”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, osservando che “non c’è alcun aspetto della legge di Bilancio da salvare”. Secondo Berlusconi, “il reddito di cittadinanza è una bufala, un bluff: se a ogni cittadino 780 euro a ...

Matteo Salvini in Israele : cosa c'è dietro al viaggio da Netanyahu - perché Berlusconi trema : L'incontro di ieri 9 dicembre al Viminale con le associazioni imprenditoriali, che Di Maio, ministro allo Sviluppo economico, incontrerà solo domani, è stata la ciliegina sulla torta, almeno sul ...

Roma è sfida Tra Berlusconi e Salvini. Il leader leghista vuole 100 mila persone in piazza : Roma, un weekend che vedra il leader della Lega e quello di Forza Italia nella capitale. Non saranno insieme, Berlusconi in hotel parlerà dell’opposizione alla Manovra mentre a piazza del popolo il leghista Salvini chiama 100 mila persone Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo: nasce “L’Altra Italia” 29 novembre 2018 Silvio Berlusconi è atteso a Roma, sul suo tavolo dossier spinosi che riguardano il ...

Silvio Berlusconi missione Roma : la sfida a Salvini nella partita delle piazze : Il leader di Forza Italia incontra i maggiorenti del partito azzurro che venerdì terrà la sua convention. Nessun incontro è...

Silvio Berlusconi - il piano definitivo sulle prossime elezioni : Salvini e Renzi - che cosa ha deciso : Se si votasse oggi e sulle schede gli italiani trovassero una cosa chiamata centrodestra, trainata da Matteo Salvini, non ci sarebbe partita: otterrebbe la maggioranza assoluta dei parlamentari e il ...

De Magistris : "Salvini si è mangiato Berlusconi" : Sembra quasi che ci sia un centro di formazione politica...''. FICO - Il primo cittadino parla anche di Roberto Fico e Luigi Di Maio. ''Con Fico ho affinità culturali e sensibilità comuni. Come ...

Boccia : “Nel PD si aspetta la crisi per governare con Salvini e Berlusconi” : Francesco Boccia, candidato alle primarie per la segreteria del PD, commenta con stupore la "chiusura ai 5 Stelle" degli altri candidati e attacca: "Vogliono il dialogo con Salvini o con Berlusconi? Non è che si aspetta solo la crisi, perché questo governo non dura, per fare il governo con Lega e FI in nome della famosa unità nazionale?"Continua a leggere

Salvini dà buca a Berlusconi - niente summit pubblico : Meloni punge: "Ha problemi seri con i 5 Stelle". L'ironia di Forza Italia: "Dovevamo chiedere il permesso a Di Maio"

[Il retroscena] Salvini diserta il vertice con Berlusconi ma rimpicciolisce la Manovra : Alla nuova versione della legge di Bilancio hanno lavorato moltissimo a Palazzo Chigi d'intesa con i tecnici del ministero dell'Economia. "Dobbiamo fare una Manovra di segno diverso", ha detto il ...