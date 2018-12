Berlusconi agli azzurri | “Tenete duro | manca poco e torneremo al governo”

Berlusconi agli azzurri : "Tenete duro - tra poco torneremo al governo" : "Con Forza Italia stiamo mobilitando il partito in tutto il Paese. Oggi sono a Perugia, domani sarò a Napoli, poi a Reggio Calabria. Dobbiamo raccontare ai cittadini che cosa è successo, perché con questa manovra sono stati sprecati 300 miliardi per arrivare al punto dove si era partiti".Antonio Tajani è di nuovo in campo per una nuova tappa del suo tour per l'Italia. In Umbria per il concerto di Natale di Assisi e un incontro con la giunta ...