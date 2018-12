Bepi Colombo ha acceso i suoi motori del futuro | destinazione Mercurio

Bepi Colombo si prepara ad accendere i motori : destinazione Mercurio : Al termine di un periodo intenso di verifiche e test, la sonda Bepi Colombo si prepara ad accendere i suoi motori, che la porteranno a raggiungere Mercurio: inizierà lunedì 17 dicembre, a quasi 2 mesi dal lancio (20 ottobre) la “spinta” verso il pianeta più vicino al Sole. I propulsori di Bepi Colombo – spiega Global Science – sono una delle tante sfide di questa missione. Ogni arco di accensione del propulsore persiste ...

Spazio : Bepi Colombo viaggia verso Mercurio in elettromobilità : Test di successo per i propulsori ionici della navicella Bepi Colombo in viaggio verso Mercurio dove l’arrivo è previsto per il dicembre 2025. Una doppia verifica necessaria per accertarsi del funzionamento dei quattro propulsori a luce blu, controllati uno a uno, e del loro impatto sulla navicella di trasporto Mercury Transfer Module (MTM), che custodisce il cuore scientifico dell’audace missione euro nipponica- il Mercury Planetary ...

Astrofisica : scomparso Bruno Bertotti - ruolo di primo piano nelle missioni Cassini e BepiColombo : Bruno Bertotti, professore emerito all’Università di Pavia, è scomparso il 20 ottobre. Scienziato eclettico e profondo, aveva lavorato in molti campi della fisica, dai plasmi alla gravitazione, e all’esplorazione scientifica dello spazio. Era l’ultimo allievo vivente di Erwin Schroedinger, con cui lavorò al Dublin Institute for Advanced Studies dal 1953 al 1956. Nato come fisico teorico, nell’ultima parte della sua carriera divento’ per molti ...

BepiColombo invia primi 'autoscatti' a Terra : Prime foto dallo spazio della missione europea BepiColombo che andrà a svelare i misteri di Mercurio, il pianeta degli estremi ed il più interno del sistema solare. La sonda ha infatti 'scattato' già ...

Bepi Colombo - il primo selfie dallo spazio : primo selfie dallo spazio dalla missione Bepi Colombo. A meno di 24 ore dal lancio, il veicolo diretto su Mercurio nati dalla collaborazione tra le agenzie spaziali di Europa , Esa, e Giappone , Jaxa, ...

Sonda Bepi Colombo verso Mercurio manda primo selfie da spazio : primo selfie dallo spazio dalla missione Bepi Colombo. A meno di 24 ore dal lancio, il veicolo diretto su Mercurio nati dalla collaborazione tra le agenzie spaziali di Europa, Esa, e Giappone, Jaxa, ...

BepiColombo - parlano i ricercatori di Leonardo Thales : Darmastadt, , askanews, - In occasione della missione del satellite euro-giapponese BepiColombo che ha l'obiettivo di esplorare il pianeta Mercurio, parlano ad askanews i ricercatori di Leonardo ...

È partita l'avventura di Bepi Colombo verso Mercurio : Un lancio spettacolare per una missione ambiziosa e affascinante: il bagliore che ha accompagnato la partenza dell'Ariane 5 Eca che ha segnato l'inizio della missione Bepi Colombo diretta a Mercurio ha emozionato tutti nella base europea di Kourou (Guyana Francese) e mentre il razzo saliva gli italiani gridavano "Vai Bepi vai".Raggiungere il pianeta più piccolo e più interno del Sistema Solare è l'obiettivo della missione, ...

BepiColombo - Accomazzo : la missione sta andando benissimo : Darmstadt,, askanews, -"La missione sta andando benissimo. Abbiamo completato la separation sequence. Il satellite è completamente autonomo dal punto di vista energetico". Parla Andrea Accomazzo, ...

Spazio - Ferri - Esa - : Mercurio poco conosciuto - bene BepiColombo : Darmstadt,, askanews, - "Mercurio è un Pianeta ancora pochissimo conosciuto, è difficile osservarlo da terra perché è molto vicino al sole. Solo due sonde interplanetarie l'hanno visitato fino ad ora. ...

Alla scoperta dei misteri di Mercurio con BepiColombo : un lungo viaggio alla ricerca di risposte [VIDEO] : In questo numero di Space Euronews ci porta ad osservare da vicino uno dei pianeti più misteriosi del Sistema Solare: Mercurio. Un nuovo veicolo spaziale inizia oggi il suo viaggio per andare a studiare il pianeta più vicino al Sole. ?”Con BepiColombo finalmente avremo il quadro completo di Mercurio,” spiega Jörn Helbert del Centro Aerospaziale tedesco DLR. “Con Messenger abbiamo visto l’emisfero settentrionale, a tratti ...

Partito BepiColombo - svelerà i misteri di Mercurio : ecco perché è “una delle missioni interplanetarie più complesse” : La missione ESA-JAXA BepiColombo verso Mercurio è stata lanciata dalla base europea di lancio di Kourou su un vettore Ariane5 alle 03:45:28 (01:45:28 GMT) del 20 ottobre, per una emozionante missione per studiare i misteri del pianeta più interno del Sistema Solare. Segnali dalla navicella, ricevuto dal centro di controllo dell’ESA di Darmstadt, Germania, attraverso la stazione di tracciamento a terra di New Norcia, Australia, alle 04:21 ...

Spazio - BepiColombo : è italiana la strumentazione ottica di bordo : A seguito del lancio di BepiColombo, la sonda spaziale partita da Kourou, nella Guyana francese, per affrontare il suo viaggio verso Mercurio, è importante sottolineare il contributo scientifico dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifn), che ha curato parte dell’avanzatissima strumentazione ottica di bordo che consentirà di vedere e mappare la superficie del pianeta: ELENA – ...

La missione Bepi Colombo è partita : raggiungerà Mercurio nel 2025 : La missione Bepi Colombo è partita, destinazione: Mercurio. Lanciata con un razzo Ariane 5 dalla base di Kourou, in Guyana Francese, la sonda ha il compito di scoprire quanti più dettagli possibile sul pianeta più vicino al Sole. Un pianeta ancora poco conosciuto e molto difficile da raggiungere per via della sua orbita intorno al Sole.Per l"Ariane 5 si è trattato di un lancio perfetto. Il razzo si è alzato in volo sulle foreste sudamericane per ...