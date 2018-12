BAT ITALIA Rinnovata la collaborazione con la GdF di Napoli contro il contrabbando

Premio Angi 2018 : l'intervista a Diana BATtaggia - direttore ONU per lo Sviluppo Industriale in Italia : Premio Angi 2018: l'intervista a Diana Battaggia, direttore ONU per lo Sviluppo Industriale in Italia

Pullman da Genova sBATte a Zurigo |Morta una donna italiana - 43 feriti : E' italiana la vittima dello schianto del Pullman, partito da Genova e diretto in Germania, nella notte scorsa vicino Zurigo. Si chiamava Nicoletta Nardoni eviveva nel Comasco, a Mozzate. Aveva 37 anni

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise in trionfo - Grassl BATte Rizzo : A Trento si sono conclusi i Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico, l’ultima gara dell’anno solare. Sono arrivate conferme e sorprese tra i seniores nella giornata che ha assegnato i vari tricolori. DANZA – Tutto estremamente facile per Charlène Guignard e Marco Fabbri che avevano già preso il largo dopo la rhythm dance e oggi hanno confermato il primo posto grazie a un buon programma libero da 123.95 punti (67.85, ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin al via : quali big parteciperanno? Che BATtaglia per la maglia rosa : Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin, sono queste le grandi certezze per il Giro d’Italia 2019. Mancano praticamente cinque mesi al via della Corsa rosa ma si pensa già a quali potrebbero essere i grandi protagonisti sulle nostre strade, per il momento sono arrivate due chiare conferme: lo Squalo dello Stretto e la Farfalla di Maastricht andranno a caccia del Trofeo Senza Fine, la corsa a tappe di tre settimane si preannuncia estremamente ...

Salvini : “Conto su risposta positiva da Bruxelles o si vuole male dell’Italia”. E su BATtisti : “Lo voglio in galera” : “Siamo stati ragionevoli e non lasceremo che l’Ue ci impedisca di rimettere dei soldi nelle tasche degli italiani. Conto su una risposta positiva da Bruxelles nelle prossime ore, altrimenti dimostrerà di volere il male dell’Italia. Non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto. Battisti è un delinquente e con la collaborazione del presidente Bolsonaro lo riporteremo in Italia, perché stia in una galera italiana e non sulle ...

Caccia a Cesare BATtisti : un aereo militare italiano è già atterrato in Brasile : ... Tarso Genro che ha commentato l'ok all'estradizione dato da Temer come 'un accordo fra due governi di estrema destra' e che 'questa è una decisione politica'. Per inciso ricordiamo che a negargliela ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : l'anticipo del saBATo non sorride al Club Italia CRAI : CRONACA: Per l'avvio di serata il tecnico Massimo Bellano si affida a Omoruyi, Kone, Sylvia Nwakalor, Populini, Linda Nwakalor, Morello e al libero De Bortoli. Matteo Bertini risponde schierando dall'...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : l’anticipo del saBATo non sorride al Club Italia CRAI : Samsung Volley Cup, il Club Italia CRAI ha perso contro Bergamo con un netto 3-0 nell’anticipo del 10° turno l’anticipo serale del 10° turno della Samsung Volley Cup non sorride al Club Italia CRAI che esce sconfitto dal campo di Bergamo 3-0 (25-17, 25-17, 28-26). Una trasferta dall’andamento altalenante con ottimi guizzi delle azzurrine e dei momenti di gioco non efficace. L’avvio fulminante e l’ultimo set combattutissimo da parte ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Valsugana BATte Verona e ritorna al comando : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Valsugana che in casa batte per 31-12 Verona e ritorna in testa alla classifica. Gli scaligeri restano infatti a quota 12, mentre i patavini ora comandano con 14 punti. San Donàperde per 19-10 in trasferta con Mogliano e dice addio ai sogni di gloria. Di seguito risultati e classifica della quarta giornata: Girone 1 ...

Caccia a Cesare BATtisti - agenti italiani in Brasile per portarlo in Italia : L'ex ministro di Lula ha difeso la protezione concessa dal suo governo a Battisti, definendola 'giuridica e non politica', in una serie di messaggi su Twitter nei quali ha comparato il caso dell'ex ...

BATtaglia di like sull'Italia : Una scelta di campo che non contempla il pareggio, l'equilibrio, la convivenza anche spigolosa delle agende. Perché ora che la trattativa tecnica tra Roma e Bruxelles sulla manovra ha messo Lega e 5 Stelle di fronte al rischio di un aut-aut senza terza opzione - tagliare ancora il reddito di cittadinanza e la quota 100 o sobbarcarsi la procedura d'infrazione - è il momento di difendere la propria idea di Paese. È in questo ...

Cesare BATtisti - agenti italiani in Brasile/ Ex ministro Lula : "Accordo tra governi di estrema destra" : Cesare Battisti, agenti italiani in Brasile. Ex ministro della Giustizia del governo Lula attacca: "Estradizione? Accordo tra governi di estrema destra"

Caso BATtisti. Agenti italiani in Brasile alla ricerca del fuggitivo : L'ex ministro di Lula ha difeso la protezione data dal suo governo a Battisti, definendola "giuridica e non politica", in una serie di tweet, in cui ha comparato il Caso dell'ex appartenente al ...

BATtisti - agenti italiani in Brasile : "Se dovessi valutare questa questione in termini giuridici, starei dando un altro valore a una decisione che è politica", ha dichiarato Genro. 15 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook