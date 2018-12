Basket femminile | le migliori italiane della 10a giornata di Serie A1 Jasmine Keys e il

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : Venezia ancora imbattuta - Schio batte Broni e rimane seconda da sola : La decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile va in archivio con il mantenimento dello status di imbattuta dell’Umana Reyer Venezia, che si avvicina al giro di boa da leader finora incontrastata di questo campionato. Il match più atteso del giorno, tra Broni e Schio, ha visto prevalere le ospiti, mentre è grande la lotta nelle posizioni di coda. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. GESAM GAS&LUCE LUCCA-TREOFAN ...

Basket femminile - 10a giornata Serie A1 2018-2019 : sfida tra Broni e Schio per il secondo posto - Venezia a Sesto San Giovanni per la decima vittoria : Si svolgerà domenica 16 dicembre la decima giornata del campionata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Quando restano soltanto due partite al termine del girone di andata, la classifica ha ormai assunto una fisionomia chiara. Venezia si è rivelata la formazione da battere e guarda tutti dall’alto forte delle nove vittorie in altrettante partite. Alle sue spalle, con quattro punti di distacco, la coppia formata da Schio e Broni ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : un’ottima Schio lotta ma non basta - contro Ekaterinburg arriva la sesta sconfitta : Serviva un’impresa a Schio per superare la formazione russa del UMMC Ekaterinburg. La squadra italiana affrontava le campionesse d’Europa in carica nella sesta giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Non è bastata una prestazione di primissimo livello, probabilmente la migliore in stagione, a Francesca Dotto e compagne per trovare la prima vittoria nella competizione. Le ragazze di Pierre Vincent si sono arrese con il ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : il Famila Schio cerca l’impresa contro l’UMMC Ekaterinburg : Probabilmente è la partita peggiore per trovare la prima vittoria in Eurolega, ma il Famila Schio cerca e sogna l’impresa in casa contro la corazzata UMMC Ekaterinburg. La squadra russa è una formazione semplicemente stellare e sta dominando il girone con cinque vittorie, mentre le venete sono ancora ferme a zero e con la qualificazione alla fase successiva ormai compromessa. Schio è reduce dalla comodissima vittoria in campionato contro ...

Calendario Europei Basket femminile 2019 : il programma e gli orari di tutte le partite dalla fase a gironi alla finale : Si disputerà dal 27 giugno al 7 luglio 2019 la trentasettesima edizione dei Campionati Europei di basket femminile 2019, noti anche come Eurobasket Women 2019. Oggi è stato effettuato il sorteggio che ha diviso le 16 squadre partecipanti in quattro gironi da quattro. L’Italia comincerà la sua campagna europea contro la Turchia, e la proseguirà contro Ungheria e Slovenia nel girone C. Di seguito la composizione dei quattro ...

Basket femminile - Europei 2019 : le avversarie dell’Italia nel girone C e le prospettive. Incombe l’ottavo contro una squadra del gruppo di ferro : Con lo svolgimento del sorteggio dei gironi degli Europei femminili di Basket 2019, si sono scoperte le carte relative ai destini di ciascuna squadra nazionale delle sedici che saranno in gara tra Serbia e Lettonia nelle date che vanno dal 27 giugno al 7 luglio. L’Italia inizierà la sua avventura dalla città serba di Niš, che si trova a 240 km da Belgrado. Le avversarie saranno Turchia, Ungheria e Slovenia. Andiamo a scoprire qualcosa di ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario dell’Italia. Date - programmi - orari e tv : A margine del sorteggio degli Europei femminili di Basket 2019 è stato stilato anche il calendario delle partite relativo ai singoli gironi che si giocheranno in Lettonia, a Riga, e in Serbia, a Niš e a Zrenjanin. L’Italia giocherà il girone C a Niš, sede dello Sportski centar Cair (Cair Sports Center in inglese), a 240 chilometri da Belgrado, dove si terrà la fase finale. Le avversarie delle azzurre saranno nell’ordine Turchia, ...

Basket femminile - Europei 2019 : l’Italia pesca Ungheria - Turchia e Slovenia. Girone di media difficoltà : Pochi minuti fa, al Municipio di Belgrado, si è tenuto il sorteggio dei gironi degli Europei femminili di Basket 2019, in programma in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio del prossimo anno. Il primo annuncio l’ha introdotto, durante la spiegazione del sorteggio, Ljubomir Mandic, tra i più importanti membri dell’organizzazione, che ha precisato un concetto non chiaro nei giorni scorsi: le coppie “partner” ...

Calcio e Basket - Sport al Femminile. Riforme e Pari Opportunità. Gli esiti del Convegno di Milano : Il Calcio rimane lo Sport più diffuso in Italia e nel mondo, ma noi del Basket non siamo affatto gelosi: voglio fare i complimenti a Francesco per l'incentivo dato quest'anno al Settore Femminile e ...

Basket femminile - Europei 2019 : domani il sorteggio. Le possibili prospettive dell’Italia : Mancano meno di 24 ore al sorteggio degli Europei femminili 2019 di Basket, nei quali l’Italia è entrata con cinque vittorie e una sconfitta nel girone di qualificazione che si è giocato negli scorsi 12 mesi. Per le azzurre si tratta della partecipazione numero 32 alla manifestazione continentale, vinta una volta, nella prima edizione del 1938. La Nazionale allenata da Marco Crespi, nel sorteggio, si trova in seconda fascia. Andiamo a ...

Calcio e Basket - sport al femminile : la sfida del futuro per le nostre Federazioni : Calcio e basket, sport al femminile. Riforme e Pari Opportunità. Il Convegno a Milano con i presidenti Ghirelli e Petrucci, Capotondi e Invernizzi Le sfide del futuro per Calcio e basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nei club. Se ne è parlato a Milano nel convegno a cura di Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro Calcio e ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia in seconda fascia nel sorteggio di Belgrado : La FIBA ha rilasciato la composizione delle fasce nelle quali sono state divise le sedici nazioni partecipanti agli Europei femminili di Basket, che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio 2019, in vista del sorteggio dei gironi che si terrà mercoledì a Belgrado. L’Italia è stata inserita nella seconda fascia, assieme a Belgio, Lettonia e Repubblica Ceca. Di seguito la composizione completa di tutte le fasce: PRIMA ...