Bari | arrestati presunto terrorista somalo Intercettato diceva | “Mettiamo bombe a tutte

Bari - si fingevano petrolieri per rubare migliaia di litri di benzina : in tre arrestati per truffa : Un imprenditore e due operai hanno avviato una trattativa con un'azienda di Monopoli per acquisire 15mila litri di benzina spacciandosi per titolari di una multinazionale inesistente. Ma la truffa è già andata a segno in altre occasioni

Mafie e giochi online - 22 arrestati a Bari. Fama criminale e capacità tecniche : così il cassiere del clan è diventato bookmaker : C’ è un cambio generazionale nelle Mafie. C’è un nuovo modo per imporre il proprio potere, i canali per fare denaro sono cambiati. Adesso i clan hanno bisogno di “quelli che cliccano” e che quindi movimentano i soldi. Di menti e non di mani pronte a sparare (che fanno “bam bam”, come dicono loro). Sono tantissime le intercettazioni telefoniche raccolte dalla Guardia di finanza di Bari nelle oltre settecento ...

Tentano di violentare la Barista e aggrediscono il padre - due ucraini arrestati a Roma : Aggredita nel bar dove lavora da due stranieri e scampata allo stupro grazie solo all'intervento del padre e della polizia. I due sono stati arrestati dalla polizia di Stato per violenza sessuale e ...

Bari - nel 2017 pestarono e stuprarono una ragazza di 24 anni : arrestati 4 nigeriani : A Bari, nel 2017, si consumò uno dei tanti casi di stupro e violenze ai danni di una donna: anche in quell'occasione i responsabili furono dei clandestini. Alcuni ospiti del Cara barese, di nazionalita' nigeriana, sono stati adesso arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Bari, nigeriani arrestati per violenza sessuale di gruppo L'episodio risale al maggio del 2017 quando 4 uomini clandestini tra i 21 e i 37 anni avrebbero ...

Migrante violentata nel centro di accoglienza di Bari : arrestati i cinque responsabili : Una ragazza nigeriana di 24 anni è stata violentata da un connazionale che si è avvalso della complicità di altri quattro uomini.Continua a leggere

Violentarono una giovane nel Cara di Bari : arrestati 4 nigeriani : Quattro presunti componenti di una gang nigeriana, tra i 21 e i 37 anni, sono stati arrestati dalla polizia per aver violentato una giovane connazionale all'interno del Centro Accoglienza Richiedenti ...

Violenza sessuale : 4 nigeriani arrestati per stupro nel Cara Bari : Gli agenti della Squadra Mobile di Bari ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della locale Procura nei confronti di 5 cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di Violenza privata e Violenza sessuale di gruppo. Gli arrestati,tutti tra i 21 ed i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia ed in posizione irregolare nel territorio dello Stato (uno di essi, in ...

Bari - violenza sessuale di gruppo nel Cara : arrestati 4 nigeriani. Caccia al quinto del branco : Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno arrestato 5 cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di violenza privata e violenza sessuale di gruppo, hanno tra i 21 e i ...