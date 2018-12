Banche Popolari | imputazione coatta per broker di De Benedetti L’Ingegnere gli disse

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il gip di Roma ha rigettato la richiesta di archiviazione della Procura e disposto l’per ilGianluca Bolengo. Il 16 gennaio 2015 Carlo Deglial telefono di aver saputo da Matteo Renzi che il decreto sullesarebbe passato a breve. In seguito Bolengo per conto delinvestì 5 milioni in azioni delle. L’operazione fece guadagnare a De, in seguito all’approvazione della riforma, circa 600mila euro.L’accusa per Bolengo è di ostacolo alle funzioni di vigilanza. Per il giudice, dall’esame degli atti emergono “logici elementi convergenti” in merito “consapevolezza di Bolengo di trovarsi dinnanzi all’obbligo di dover comunicare” l’operazione finanziaria “come sospetta alla Consob“. Già lo scorso marzo il gip aveva respinto la richiesta di archiviazione per il ...