Banca Ifis senza scampo a Piazza Affari

Piazza Affari : in calo Banca Ifis : Pressione sull' Istituto con sede a Venezia , che tratta con una perdita dell'1,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

I soci di riferimento di Banca Ifis : La Consob ha reso noto che, dal 20 novembre 2018, Giovanni Bossi è titolare di una partecipazione del 3,454%, mentre Sebastien Egon Furstenberg possiede una quota del 50,168%, detenuta tramite la ...

Banca Ifis - Marshall Wace lima lo short selling : La Consob rende noto che Marshall Wace, dal 28 novembre, ha ridotto le vendite su Banca Ifis dall'1,48% all'1,35%. Nel frattempo, a Piazza Affari, a picco Banca Ifis , che presenta un pessimo -4,02%.

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Banca Ifis : Brilla l' Istituto con sede a Venezia , che passa di mano con un aumento del 3,94%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Banca Ifis - Marshall Wace riduce la posizione ribassista : La Consob rende noto che Marshall Wace, dal 23 novembre, ha limato le vendite su Banca Ifis dall'1,59% all'1,48%. Nel frattempo, a Milano, seduta decisamente positiva per l' Istituto con sede a ...

NPL - Banca Ifis : due nuovi acquisti di portafogli per 454 milioni : Banca IFIS continua nell'attività di acquisto di crediti NPL , con l'obiettivo di trasformare i debitori non paganti in ri-performanti. Dopo un primo semestre nel quale la Banca ha sospeso gli ...

Banca Ifis - margini in crescita nei 9 mesi : Banca Ifis archivia i primi nove mesi del 2018 con un utile netto che si attesta a 89 milioni di euro, -40,3%, ed un margine di intermediazione in crescita del 7,5% a 403,6 milioni. Il settore NPL ...

Banca Ifis : margini e clienti in crescita nei 9 mesi : La determinazione nello svolgere consapevolmente un ruolo di sempre maggiore rilievo a favore dell'economia italiana, nell'interesse simultaneo degli operatori e della crescita dell'istituto, ...

Banca Ifis - Marshall Wace incrementa le vendite : La Consob comunica che Marshall Wace , dal 6 novembre, ha ampliato lo short selling su Banca Ifis dall'1,51% all'1,62%. Intanto a Milano, ribasso scomposto per l' Istituto con sede a Venezia , che ...

Piazza Affari : seduta difficile per Banca Ifis : In forte ribasso l' Istituto con sede a Venezia , che mostra un disastroso -2,33%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banca Ifis mantiene forza ...

Exploit del settore servizi per la finanza - +1 - 86% - - guizzo positivo per Banca Ifis : Andamento brillante per il comparto dei servizi finanziari in Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Financial Services . Il FTSE Italia Financial Services ha aperto ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Banca Ifis : Brillante rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,93%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Banca Ifis - Marshall Wace mantiene la posizione ribassista sul titolo : Il fondo specultaivo Marshall Wace data del 19 ottobre 2018, ha mantenuto lo short selling su Banca Ifis all'1,2%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

Piazza Affari : luce verde per Banca Ifis : Vigoroso rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,80%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...