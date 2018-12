Balotelli punzecchia ancora | CR7 | gesto poco sportivo

gazzetta

(Di lunedì 17 dicembre 2018) "Why always me?". Deve averlo pensatouna volta Marioieri sera, quando sul divano assisteva alla querelle Cristiano Ronaldo-Ichazo. Dopo aver segnato il fuoriclasse portoghese nell'...