Auto contromano | 6 morti in Lombardia

Sondrio - Auto contromano sulla statale 38 : sei persone muoiono in un frontale : Sei persone sono morte rimanendo coinvolte in un terribile incidente avvenuto in provincia di Sondrio. Lo scontro frontale è accaduto ieri sera lungo la statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, in territorio di Cercino, provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni un’auto avrebbe imboccato contromano l’innesto della provinciale Valeriana con la variante di Morbegno, percorrendo 500 metri e scontrandosi con un’altra ...

Auto contromano a Sondrio - sei morti : Scontro frontale tra due veicoli poi finiti in fiamme. Tra le vittime cinque ragazzi tra 20 e 33 anni. Si indaga sulla dinamica

Auto contromano sulla statale - drammatico frontale a Sondrio : sei morti - cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Auto contromano sulla statale - drammatico frontale a Sondrio : sei morti - cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Auto contromano sulla statale di Sondrio - 6 morti : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio.L'uomo viaggiava a bordo di una Fiat 500 X, mentre i giovani erano a bordo di una Panda. Una delle due Auto, ancora non è stato accertato quale, è entrata contromano sull'innesto della statale provocando lo ...

Auto contromano su statale 38 a Morbegno - 6 morti in Valtellina. FOTO : Auto contromano su statale 38 a Morbegno, 6 morti in Valtellina. FOTO Scontro frontale tra due vetture, una delle quali ha imboccato contromano l'innesto dello svincolo della variante, nel territorio di Cercino. Quasi tutte le vittime sono giovani Parole chiave: ...

Strage sulla statale - sei morti : Auto contromano - poi lo schianto e le fiamme : Sei persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 38 in Lombardia: due auto...

Sondrio - Auto contromano sulla statale : 6 morti : Roma, 17 dic., askanews, - Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 22.30, sulla statale 38 in Lombardia. Sei persone, un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i ...

Auto contromano su statale - sei morti in un frontale a Sondrio : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto domenica sera tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno,...

Sondrio - Auto contromano sulla statale : 6 morti nello scontro frontale : Dopo lo scontro le due auto sono andate a fuoco. Le vittime sono un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni. E' successo sulla statale dello Stelvio

Auto contromano sulla statale - drammatico frontale a Sondrio : sei morti - cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Sondrio - Auto contromano su strada provinciale : 6 morti : Sei persone, un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni, sono morte in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale Valeriana, in ...

Auto contromano sulla statale - drammatico frontale a Sondrio : morti cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Contromano sulla statale - incidente tra due Auto : 6 morti in Valtellina : Tragico schianto in Lombardia, dove un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 26 e i 33 anni sono morti in un incidente frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e...