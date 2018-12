Atalanta-Lazio | Pagelle | Highlights e tabellino del match

Diretta Atalanta Lazio/ Streaming video e tv : grande equilibrio nei testa a testa - Serie A - : Diretta Atalanta Lazio: a Bergamo le due squadre giocano un interessante Monday Night in Serie A, entrambe cercano un posto in Europa.

Atalanta-Lazio - le probabili formazioni : Monday Night in Serie A, sfida che profuma d'Europa all'Atleti Azzurri d'Italia. Con l'Atalanta che cerca punti preziosi per avanzare al sesto posto in classifica e con la Lazio che, invece, ha la ...

L’Atalanta ospita la Lazio : dove vedere la gara in Tv e in streaming : Prosegue questa sera la sedicesima giornata di Serie A con la sfida tra Atalanta e Lazio L'articolo L’Atalanta ospita la Lazio: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio e Milan alla prova Europa - biancocelesti in salita con l’Atalanta : rossoneri favoriti con il Bologna su Sisal Matchpoint : Atalanta-Lazio è un Monday Night che mette in palio punti pesanti in chiave europea. Con la vittoria sull’Udinese, i nerazzurri hanno riagganciato il treno delle squadre che lottano per un piazzamento europeo, mentre i biancocelesti si trovano in un momento difficile, pur mantenendo un punto dal quarto posto che vale la Champions. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i padroni di casa, avanti a 2,15, il blitz degli uomini di Inzaghi ...

Atalanta-Lazio - le chiavi tattiche : Gomez, il giocatore di maggior qualità insieme a Ilicic, può ora svariare in orizzontale in qualsiasi zona di campo e non è più utile solo nell'economia della catena sinistra, offrendosi come ...

Atalanta-Lazio - le probabili formazioni : Gasperini ritrova Ilicic - solito modulo per Inzaghi : La partita dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Lazio promette gol e spettacolo. I due club impegnati nella lotta per un posto che vale l’Europa, seppur di diverso valore, negli ultimi due precedenti a Bergamo hanno messo a segno ben 13 reti, frutto del 3-4 della stagione 2016-17 e del 3-3 dello scorso campionato. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria di Udine, ma hanno perso l’ultima partita in casa ...

Atalanta-Lazio - probabili formazioni : Ilicic dal 1' minuto : ATALANTA LAZIO probabili formazioni – Stasera all’Azzurri d’Italia di Bergamo, nel match del monday night, inizio ore 20.30, si affronteranno l’Atalanta e la Lazio in un match dal fortissimo sapore di Europa. Entrambe le formazioni, infatti, complici la debacle della Roma e il rallentamento del Milan sono in piena corsa per il quarto posto finale. […] L'articolo Atalanta-Lazio, probabili formazioni: Ilicic dal ...

Atalanta-Lazio oggi in tv - a che ora inizia e su che canale vederlo. Le probabili formazioni : Questa sera, alle ore 20.30, Atalanta e Lazio si affronteranno nel Monday Night del 16° turno di Serie A all’Atleti Azzurri d’Italia. Un match importante per entrambe le squadre che aspirano ai tre punti, mettendo nel mirino l’Europa. La formazione di Gasperini arriva dal convincente successo di Udine, trascinata dalla tripletta di Zapata, ed è rientrata nella lotta per un posto in Europa dopo un incerto avvio di stagione. I ...

Atalanta-Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic tornerà ad essere quello di sempre. Gomez? Mi tengo Correa' : Sei gare senza vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, entrambe in Europa League,. Serve la svolta in casa Lazio: "In Europa non avevamo più motivazioni, ora dobbiamo risollevarci". Testa all'...

Atalanta-Lazio - Inzaghi : 'Pulici? Ricordo stupendo - fu importante per il mio inserimento' : Le parole di Inzaghi dicono tutto: "E' una brutta notizia, l'abbiamo saputa poco prima della conferenza, la morte di Pulici tocca tutto il mondo Lazio". I biancocelesti piangono Felice Pulici , storico portiere dello Scudetto del '74, il primo della lunga storia biancoceleste. Quello con Maestrelli in panchina e Chinaglia centravanti. ...

Probabili formazioni e pronostico Atalanta-Lazio - Serie A 17-12-2018 : Probabili formazioni Atalanta-Lazio Serie A 16-12-2018Le Probabili formazioni di Atalanta-Lazio, posticipo del 16°turno di Serie A. Lunedì 16 dicembre ore 20:30, Stadio Atleti azzurri d’Italia.Atalanta-Lazio, lunedì 16 dicembre. Atalanta che arriva alla sfida con 5 partite senza mai pareggiare, al contrario dei bianco celesti che invece nelle ultime cinque in campionato, ne hanno pareggiate ben 4. Perfino gli ultimi due precedenti tra le ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...