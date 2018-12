Atalanta-Lazio | le pagelle | Milinkovic a sprazzi | Radu errore decisivo

Atalanta-Lazio 1-0 - Sconfitta e beffa nel finale : i biancocelesti non sanno più vincere : La Lazio perde 1 a 0 contro l'Atalanta nel posticipo della 16giornata di Serie A. L'avvio per gli ospiti è choc con Duvan Zapata che rompe subito il ghiaccio. I biancocelesti, a testa bassa, provano a ...

Atalanta-Lazio - Inzaghi commenta così il rigore annullato ad Acerbi : Altra sconfitta per la Lazio in campionato contro l’Atalanta dopo quella in Europa League, ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi a Sky Sport: “Obiettivamente questa sera perdiamo l’unica partita che non avremmo meritato di perdere, il nostro portiere non ha fatto una parata. Il gol di Acerbi annullato dal Var nel recupero? Sono due anni e mezzo che la Var va avanti in questo modo, avevo fatto una grande esultanza perché ...

Atalanta-Lazio - Gasperini : “per fortuna c’è il Var” : Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini commenta ai microfoni di Sky Sport il successo contro la Lazio: “Certo, avrei preferito non prenderlo quel gol alla fine, squadre così forti fisicamente è normale che negli ultimi minuti provino a buttare la palla dentro. fortunatamente c’era quel mezzo piede oltre, un episodio impossibile da notare senza la moviola in campo. In casa abbiamo battuto due grandi come Inter e ...

