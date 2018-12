Atalanta-Lazio 1-0 | Serie A | Zapata lancia la Dea al sesto posto | il VAR spegne le

oasport

: Finisce a Bergamo! L'Atalanta vince e si avvicina alla Lazio in classifica! Atalanta 1?? - 0?? Lazio… - SerieA : Finisce a Bergamo! L'Atalanta vince e si avvicina alla Lazio in classifica! Atalanta 1?? - 0?? Lazio… - SerieA : Vantaggio Atalanta! Subito a segno Duvan Zapata! Atalanta 1?? - 0?? Lazio #AtalantaLazio #SerieATIM - SerieA : L’Atalanta vorrà bissare, in casa, il successo dell’ultima giornata. La Lazio cercherà la vittoria dopo il filotto… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Un gol di Duvanal primo minuto di gioco regala all’una vittoria importantissima contro la, che vale ilin classifica inA. La Dea davanti al proprio pubblico ha saputo gestire al meglio il vantaggio inziale, chiudendo le porte agli avversari e ripartendo con brillantezza. La squadra di Gasperini fa un passo importante in zona Europa, portandosi a -1 proprio dallae a due lunghezze dal Milan, che dovrà rispondere domani a Bologna.CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITAAvvio esplosivo dell’che passa subito in vantaggio con, che sfrutta al meglio un errore di Radu sul cross dalla sinistra di Gosens per colpire da due passi e battere Strakosha. Gli orobici a questo punto si chiudono e aspettano i biancocelesti, che nel finale hanno tre occasioni per trovare il pari, con i colpi di testa di Milinkovic-Savic e Immobile e ...