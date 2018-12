Atalanta-Lazio 1-0 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Atalanta da Champions - la Lazio sbaglia l’approccio alla partita : decide Zapata - gol annullato nel finale ad Acerbi [FOTO] : 1/15 Mauro Locatelli/LaPresse Mauro L ...

Atalanta-Lazio 1-0 : risolve Zapata - annullato un gol di Acerbi al 92? : La Lazio perde a Bergamo contro l'Atalanta (0-1). Decide un gol di Zapata. annullato per fuorigioco, con la Var, un gol di Acerbi al 92'. LEGGI LA CRONACA

Atalanta-Lazio 1-0 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : ATALANTA LAZIO Pagelle – Da un lato la Champions League, dall’altra l’Europa League. Nella giornata dei sorteggi delle competizioni europee, Atalanta e Lazio si sono sfidate per un obiettivo comune: l’Europa. I lombardi volevano accorciare sul sesto posto in classifica, utile per l’accesso al secondo torneo continentale. I biancocelesti, reduci dal pari con la Sampdoria e […] L'articolo Atalanta-Lazio 1-0: ...

Serie A - posticipo Atalanta-Lazio 1-0 : 22.33 L'Atalanta ripiomba in zona Europa battendo nel 'monday night' (1-0) una Lazio in deciso ribasso (non vince dal 4 novembre, 4 pareggi e una sconfitta). Su errore di Radu,Zapata segna dopo 58" il 2° gol più veloce nella storia della Dea (56" Bellini contro il Toro, aprile 2007). Il romeno rischia l'autorete su percussione dello stesso colombiano,poi la Lazio si scuote e sfiora il pari con Immobile e Milinkovic: Berisha dice no. Zapata ...

Diretta/ Atalanta Lazio - risultato live 1-0 - info streaming video e tv : Berisha salva su Immobile : Diretta Atalanta Lazio: a Bergamo le due squadre giocano un interessante Monday Night in Serie A, entrambe cercano un posto in Europa.

Atalanta-Lazio 1-0 La Diretta Zapata sblocca la partita : L'Atalanta vuole dare continuità alla larga vittoria di Udine della scorsa settimana, grazie alla quale è risalita fino al 7° posto, mentre la Lazio cerca i 3 punti per uscire da un periodo difficile ...

Atalanta-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Correa e Immobile : L'Atalanta vuole dare continuità alla larga vittoria di Udine della scorsa settimana, grazie alla quale è risalita fino al 7° posto, mentre la Lazio cerca i 3 punti per uscire da un periodo difficile ...

Diretta Atalanta-Lazio in streaming e in tv : match visibile su SkySport e su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, l'Atalanta di Gianpiero Gasperini scenderà in campo per affrontare la Lazio allenata da Simone Inzaghi. Il match odierno che chiuderà la sedicesima giornata del campionato di Serie A si disputerà allo Stadio Atleti Azzurri D'Italia. La squadra bergamasca è reduce dalla vittoria in trasferta contro l'Udinese, gara terminata 1-3 (tripletta di Zapata). I biancocelesti sono invece reduci dal pareggio casalingo contro la ...

Serie A - Atalanta-Lazio : le formazioni ufficiali : Alle 20:30, andrà in scena il monday match tra Atalanta e Lazio, squadre che ambiscono a un posto in Europa League. Nell’undici dei bergamaschi, Gasperini sceglie Mancini tra i tre difensori lasciando fuori Masiello. Per quanto riguarda i biancocelesti, Correa vince il ballottaggio con Luis Alberto e Badelj si sistema in cabina di regia accanto a Milinkovic e Parolo. Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, ...

Atalanta-Lazio - formazioni ufficiali : Gasperini ritrova Ilicic : ATALANTA LAZIO formazioni ufficiali – Tra poco meno di un’ora all’Azzurri d’Italia di Bergamo, nel match del monday night, inizio ore 20.30, si affronteranno l’Atalanta e la Lazio in un match dal fortissimo sapore di Europa. I lombardi vogliono accorciare sul sesto posto in classifica, utile per l’accesso al secondo torneo continentale. I biancocelesti, reduci dal […] L'articolo Atalanta-Lazio, formazioni ufficiali: Gasperini ...

Atalanta-Lazio : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Atalanta-Lazio, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Atalanta-Lazio - gara insidiosa per i biancocelesti : Atalanta-Lazio, si gioca questa sera alle 20.30 il 'monday' night della 16esima giornata. Il palcoscenico sarà lo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' di Bergamo, campo piuttosto complicato per chi va a giocare in trasferta sul terreno di gioco dell'Atalanta. La Lazio viene dalla sconfitta in Europa League contro l'Eintracht Francoforte e in campionato è reduce da quattro pareggi consecutivi e non trova la vittoria dal 4-1 sulla Spal del 4 novembre ...