Atalanta da Champions | la Lazio sbaglia l’approccio alla partita | decide Zapata | gol ...

Gasperini fa sognare l’ Atalanta : “non firmo per l’Europa League - voglio la Champions” : L’Atalanta di mister Gasperini sta giocando un grande calcio, contro l’Inter ha dato spettacolo dominando la gara e rilanciandosi in classifica L’Atalanta di mister Gasperini ha ripreso a volare dopo un inizio di stagione un po’ in sordina. La vittoria roboante contro l’Inter ha ridato fiducia ed ambizioni al club bergamasco che ha letteralmente dominato contro Spalletti e soci. “Per ora cerchiamo ...

Atalanta - Gasperini a tutto tondo : “Obiettivo Champions? Ci proviamo. Sull’Inter…” : Ha demolito l’Inter con la sua Atalanta nell’ultimo turno di campionato e adesso, dopo quattro vittorie consecutive, Gasperini non vuole fermarsi. Il tecnico è uno che non si accontenta, che punta ad alzare sempre l’asticella, come ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati c’è naturalmente spazio per l’Inter, che ha allenato senza troppa fortuna per un breve periodo. ...