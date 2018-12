Appalti truccati in Calabria | indagato il Presidente della Regione Mario Oliverio

Catania - Appalti truccati per gite su Etna : cinque agli arresti domiciliari : Turbata libertà degli incanti, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. La Guardia di finanza di Catania, su ordine del gip di Catania, ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di Francesco Barone, 64enne, dirigente dell’area tecnica del Comune di Linguaglossa (Catania), Francesco Augusto Russo Morosoli, 41 anni, rappresentante legale della Russo Morosoli Invest spa, e due dirigenti della società di 46 e 58 anni. ...

Appalti truccati - una ditta che si era proposta per il Morandi : Signori, ecco a voi l’Italia. Ancora una fotografia impietosa – ma purtroppo veritiera – del nostro Paese, in cui c’entra, ancora una volta, Genova, con il crollo del Ponte Morandi. In questo caso in maniera “indiretta”, con una delle ditte che si sono fatte avanti per ricostruire il viadotto sul Polcevera, la De Eccher di Udine. La metastasi del corpo malato “La metastasi del corpo malato”, così l’hanno definita gli investigatori delle Fiamme ...

Imprese più abili della mafia Appalti truccati per 1 miliardo : Dal Friuli al resto d'Italia. Non c'è bisogno delle mafia. Appalti pubblici spartiti tra Imprese. Rete che dal Triveneto arriva a Bologna fino al sud Segui su affaritaliani.it

Appalti truccati e corruzione presso Asl Napoli : sei arresti : Napoli, 22 nov., askanews, - corruzione e Appalti truccati presso l'Asl Napoli 1 Centro: sei le persone finite agli arresti domiciliari e sequestrati beni per oltre 850mila euro. Questo il bilancio di ...

Friuli - imprese più abili della mafia Appalti truccati per 1 miliardo di € : Dal Friuli al resto d'Italia. Non c'è bisogno delle mafia. Appalti pubblici spartiti tra imprese. Rete che dal Triveneto arriva a Bologna fino al sud Segui su affaritaliani.it

Appalti truccati : "Nessuna inflitrazione della mafia e pericolo per la sicurezza" : Non c'è alcun rischio sicurezza relativo a opere e manufatti, assicura il procuratore capo di Gorizia, Massimo Lia, al termine della conferenza stampa di Gorizia sull'operazione 'Grande Tagliamento' ...

Operazione 'Grande Tagliamento' : Appalti pubblici truccati per oltre un miliardo di euro : Sono 120 le società e 220 i soggetti coinvolti nell'indagine del Comando Regionale Friuli Venezia Giulia che da stamattina all'alba ha impiegato 400 militari per eseguire seuqestri, perquisizioni e ...

Appalti truccati e materiali scadenti per strade e ponti : perquisizioni in tutta Italia : Oltre 400 militari della Guardia di Finanza sono impegnati da questa mattina in un vasta operazione che ha portato a oltre 200 perquisizioni in tutta Italia su richiesta della procura di Gorizia. Nel mirino sono finite ben 150 gare d'appalto per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche in tutta Italia che sarebbero state alterate per un valore di oltre un miliardo di euro.Continua a leggere

L’Aquila - Appalti truccati nel comune di Capistrello : sindaco agli arresti domiciliari : arresti domiciliari per il sindaco del comune di Capistrello (L’Aquila), Francesco Ciciotti, per un ex consigliere comunale e per il responsabile dell’area tecnica; sospensione di un anno dall’attività professionale nei confronti di altri 7 indagati tra imprenditori e liberi professionisti. Le misure sono state eseguite dai Carabinieri nelle province di L’Aquila, Roma, Firenze e Potenza. I dieci indagati sono ritenuti responsabili, a vario ...

Appalti truccati al porto di Augusta - gli indagati al Gip : estranei ai fatti : Interrogatori di garanzia per i sei arrestati nell'ambito dell'inchiesta "Port Utility" l'operazione della Finanza che ha portato in carcere l'ingegnere Nunzio Gaetano Miceli e agli arresti in casa ...

Fuscaldo - Appalti truccati : arrestati sindaco - vicesindaco - assessore e altre 11 persone tra imprenditori e professionisti : Fuscaldo , COSENZA, - Oltre 100 militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza sono impegnati dalle prime ore dell'alba, nell'esecuzione di un'Ordinanza di custodia cautelare personale ...