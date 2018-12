Anticipazioni | Una Vita | Blanca rivela ai vicini che Olga è sua gemella

Anticipazioni - Il Segreto : Antolina scopre di essere incinta - la Laguna sta male : Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Antolina e Elsa interpretate dalle attrici spagnole Maria Lima e Alejandra Meco. Se l'ex ancella scoprirà di attendere un bambino dopo aver fatto l'amore con Isaac, la salute della Laguna avrà un peggioramento in seguito alla sua prigionia. Il Segreto: l'arrivo di Isaac e Antolina Elsa ed Isaac diventeranno i protagonisti delle nuove puntate de ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Antoñito getta una tazza addosso a Ursula : Il povero Palacios si è cacciato nei guai. Diventato cameriere della cioccolateria finirà per versare il contenuto di un vassoio sopra al costoso vestito della Dicenta.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 18 e mercoledì 19 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 596 di Una VITA di martedì 18 e mercoledì 19 dicembre 2018: Blanca decide di accettare la proposta nuziale di Samuel, che ha creato per lei un bellissimo anello di fidanzamento. La ragazza, però, è segretamente innamorata di Diego ed entrambi i giovani soffrono per questo amore impossibile… Antoñito, tanto per cambiare, è nei guai: non sa come assicurare alla signora García la sepoltura prevista dalla polizza e così ...

Una Vita Anticipazioni 18 dicembre 2018 : Blanca sposerà Samuel ma non può negare di essersi perdutamente innamorata di Diego e di essere da lui ricambiata.

Una Vita - Anticipazioni : Arturo inganna ancora Simon sulla morte di Elvira : Simon Le puntate di Una Vita in onda questa settimana saranno incentrate sulla presunta morte di Elvira Valverde (Laura Rozalen): dopo il ritrovamento del ritratto eseguito dal pittore Ozman, Simon Gayarre (Jordi Coll) tenterà infatti di scoprire se la sua ex sia ancora viva ma si scontrerà, ancora una volta, con la cattiveria di Arturo (Manuel Regueiro), il quale, pur di mantenere intatta la bugia sul naufragio della Gran Victoria, minaccerà ...

Un posto al sole Anticipazioni : per ANDREA e ARIANNA una commovente sorpresa… : Parte una nuova settimana con Un posto al sole, caratterizzata dalle conseguenze della confessione shock (e soprattutto falsa) di Valerio Viscardi (Fabio Fulco). Giovanna (Clotilde Sabatino) tenderà a non credere alle parole dell’uomo e si avvicinerà alla verità, tutto ciò mentre un nuovo colpo di testa di Vera (Giulia Schiavo) metterà Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) in un grande, grandissimo pericolo… Episodi al ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni italiane : André in rovina! E pianifica una truffa… : Una trama esplosiva attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore e al centro della scena ci sarà niente meno che André Konopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntate, infatti, il cuoco attraverserà una grave crisi che lo porterà a commettere un’azione criminale gravissima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: sabotaggio al birrificio Come ...

Una Vita Anticipazioni 17 dicembre 2018 : Blanca accetta di sposare Samuel : La Dicenta consola l'Alday, triste per le condizioni di salute del padre e accetta di diventare sua moglie.

Una Vita Anticipazioni : OLGA è una “selvaggia” - cosa farà BLANCA? : OLGA Dicenta (Sara Sierra), la secondogenita della perfida Ursula (Montserrat Alcoverro), diventerà un personaggio fondamentale delle prossime puntate italiane di Una Vita: abbandonata dalla madre (convinta che fosse indemoniata) nel Bosco delle Dame quando aveva soltanto cinque anni, la sorella gemella di Blanca (Elena Gonzalez) arriverà a calle Acacias per vendicarsi di Ursula e, proprio per questo, comincerà a lasciarle dei segnali ...

Una Vita Anticipazioni 17 dicembre 2018 : Blanca accetta di sposare Samuel : La Dicenta consola l'Alday, triste per le condizioni di salute del padre e accetta di diventare sua moglie.

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : un nuovo tranello : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Olga vuole uccidere la sorella Nuovi personaggi pennelleranno le trame delle puntate spagnole di Una Vita. Presto Ursula, dopo la ricongiunzione con la figlia Blanca, potrà rivedere anche la sua secondogenita Olga. La ragazza in realtà farà finta di voler bene alla madre e alla sorella, servando un rancore profondo coltivato negli anni. Olga finirà per allearsi con la madre, anche se convinta di ...

Anticipazioni - Una Vita : Ursula rivela ai vicini di Acacias che diventerà nonna : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende del piccolo quartiere di Acacias 38. Le Anticipazioni delle nuove puntate, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La nuova darklady, infatti, scoprirà che sua figlia Blanca attende un bambino dopo averla fatta pedinare da Carmen. Una Vita, Anticipazioni: Blanca ...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA ha avuto una relazione con JESUS - il fratello di ELSA? : Nelle puntate de Il Segreto andate in onda di recente su Canale 5, Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ha ucciso a sangue freddo JESUS Laguna (Pablo Alvarez): certo che fosse stato lui ad organizzare il massacro avvenuto alle sue mancate nozze con Elsa (Alejandra Meco), il carpentiere non ha esitato a sbarazzarsi del nemico ma poi, in preda ai sensi di colpa, ha finito per fare l’amore con ANTOLINA (Maria Lima). Questo evento, com’è ...

Una Vita Anticipazioni : DIEGO annuncia la sua partenza da Acacias ma… : Il rapporto tra DIEGO Alday (Ruben De Eguia) e la “cognata” Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), nuovi protagonisti di Una Vita, diventerà sempre più “pericoloso” nelle prossime settimane di programmazione della telenovela: com’è già noto, i due ragazzi non riusciranno a sopprimere la reciproca attrazione che sentono e finiranno per scambiarsi alcuni baci passionali. La perfida Ursula (Montserrat Alcoverro) quindi, una ...