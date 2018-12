Anastasio | sfogo sui social dopo il massacro | Qualcuno mi vuole

Anastasio X Factor - duro sfogo sui social : “Con quanta superficialità processate” : Anastasio dopo X Factor si sfoga sui social network: il duro messaggio di oggi È il vincitore di X Factor 2018, ha trionfato dopo aver dominato la gare per tutta la sua durata. Oggi Anastasio è ancora sotto accusa per dei vecchi messaggi e dei vecchi like messi su Facebook anni fa. Non ha avuto […] L'articolo Anastasio X Factor, duro sfogo sui social: “Con quanta superficialità processate” proviene da Gossip e Tv.