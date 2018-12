Ambiente | online il nuovo portale dell’Alto Adige

meteoweb.eu

: La #FAO e la #NASA lanciano Collect Earth Online, uno strumento geo-spaziale di nuova generazione che consente agl… - beppe_grillo : La #FAO e la #NASA lanciano Collect Earth Online, uno strumento geo-spaziale di nuova generazione che consente agl… - beppe_grillo : La #FAO e la #NASA lanciano #CollectEarthOnline, uno strumento geo-spaziale di nuova generazione che consente il m… - franciungaro : RT @paoloigna1: io agisco online ma vivo in un ambiente fisico le città e suoi abitanti non si sono dematerializzati e le azioni online s… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) “Rispetto a molte altre regioni, l’Altoha elaborato con grande anticipo una propria strategia a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico grazie ad una serie di misure previste dal pacchetto clima 2050, ma in futuro dobbiamo essere ancora piu’ incisivi”.Lo ha detto l’assessore provinciale all’, Richard Theiner, presentando ilweb che, all’indirizzo www.klimaland.bz, offre informazioni su iniziative e novita’ legate alla tutela del clima e dell’in Alto. Ile’ frutto della collaborazione fra la Provincia di Bolzano, tramite l’Agenzia per l’, l’Agenzia CasaClima e l’Oekoinstitut. In un ambito, e’ stato detto, la provincia di Bolzano si trova ai vertici a livello europeo: l’utilizzo di energia proveniente da fonti ...