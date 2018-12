ALONE VOL 1 | IL PRIMO DISCO PERPETUO DI GIANNI MAROCCOLO

Volvo - Al SALONE di Los Angeles con i Lidar ad alta definizione : Zero auto sullo stand, ma tanta tecnologia. La Volvo laveva anticipato con un teaser provocatorio e, in effetti, al Salone di Los Angeles la Casa si è presentata con un'interessante evoluzione tecnologica dedicata all'hardware per la guida autonoma. Di fatto, la novità riguarda le potenzialità dei laser Lidar, ritenuti la chiave di volta dei Livelli 4 e 5 che l'industria dell'auto sta cercando di sviluppare: dispositivi che ...