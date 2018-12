Alessandro Di Battista minaccia Silvio Berlusconi dopo l' articolo sull' azienda di

Nubi sull'azienda della famiglia Di Battista. E Alessandro contrattacca : Roma, 17 dic., askanews, - 'Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L'azienda ha avuto difficoltà ...

Alessandro Di Battista - Il Giornale : “Debiti della srl di famiglia verso lavoratori”. Lui risponde : “Lavoriamo come pazzi - tra i dipendenti non pagati anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...

Luigi Di Maio bruciato - Giuseppe Conte nuovo leader M5s : 'Alessandro Di Battista divorato da Matteo Salvini' : 'Verrebbe divorato da Matteo Salvini '. Dentro il Movimento 5 Stelle , spiega un retroscena del Corriere della Sera , si sta facendo strada l'idea che non possa essere Alessandro Di Battista il leader ...

Alessandro Di Battista sta con i Gilet Gialli : “Loro battaglia è sacrosanta” : Alessandro di Battista in un post su Facebook, si schiera dalla parte dei 'Gilet Gialli': "Nel Paese del sottosopra delle rivendicazioni dei Gilet Gialli si parla ben poco. Al contrario il giochetto che - come al solito - gran parte del sistema mediatico (salvo rare eccezioni) ha portato avanti è stato quello di catalogarli in definizioni che nulla hanno a che vedere con la realtà. Sono stati definiti fascisti, lepenisti, populisti di ...

Alessandro Di Battista show : “Boschi e Renzi hanno la faccia come il cul*” : Alessandro Di Battista un fiume in piena, tramite una diretta Facebook parla di Boschi e Renzi a difesa di Luigi Di Maio “Renzi e Boschi hanno la faccia come il culo per quello che sono riusciti a dire(CLICCA PER LEGGERLO)”. L’ex deputato grillino, Alessandro Di Battista, in un video su Facebook, attacca i due esponenti del Pd sulla vicenda del padre di Luigi Di Maio sollevata dalle Iene. “Uno che faceva la scena e, che ...

Alessandro Di Battista risponde alla Boschi : "Non ho attaccato tuo padre - ma ciò che hai fatto da ministra per lui" : Botta e risposta tra Alessandro Di Battista e Maria Elena Boschi su Facebook. Dopo che l'ex deputato dei 5 stelle aveva attaccato Boschi e Matteo Renzi per le critiche a Luigi Di Maio riguardo la vicenda del padre che avrebbe assunto persone in nero nelle aziende, Boschi ha risposto: "Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre. La verità è semplice: hanno ...

Alessandro Di Battista difende Di Maio e attacca Renzi e Boschi : “Hanno la faccia come il culo” : Alessandro Di Battista interviene sul caso del padre di Luigi Di Maio per difendere il vicepresidente del Consiglio e attaccare Matteo Renzi e Maria Elena Boschi: "Non si può tacere di fronte alle robe ridicole che questi due ex politici hanno tirato fuori. Renzi e la Boschi hanno la faccia come il culo".Continua a leggere

Il Fatto Quotidiano - è polemica dei collaboratori sui compensi "americani" di Alessandro Di Battista? : Scriveremo dei reportage su varie tematiche, sulla periferia del mondo , per Il Fatto Quotidiano e per la web tv Loft , …, '. Così chiosava, appena meno di sei mesi fa, Alessandro di Battista in ...

Alessandro Di Battista - l'annuncio : 'Torno in Italia a Natale - ma non mi candido alle Europee' : Alessandro Di Battista dice basta all'America Latina: ' Torno per Natale , solo perché mi manca la parmigiana di mamma. Non so cosa farò dopo, rifletto su tante cose. La politica è un amore enorme come la libertà. In questi mesi ho assaporato tanto la libertà, non l'avrei avuta se fossi stato ministro: avrei potuto incidere su tante cose, ma non avrei avuto questa ...

Alessandro Di Battista era soprannominato "cuore di panna" quando faceva l'animatore in Sicilia : Prima di essere un Guerrillero, Alessandro di Battista aveva come nome di battaglia "cuore di panna". Nel 2001 faceva l'animatore in un villaggio turistico di San Vito Lo Capo. Come riporta il settimanale Oggi, insieme a lui lavoravano Carlo Randazzo, oggi nella comunicazione Cinquestelle alla Camera dei Deputati oltre ad essere il responsabile degli eventi M5S, e Livio Di Stefano, fratello di Manlio sottosegretario agli Affari Esteri targato 5 ...

Alessandro Sallusti attacca Alessandro Di Battista e il M5S : Alessandro Sallusti non prende bene le critiche mosse contro i giornalisti da parte di Alessandro Di Battista Secondo Alessandro Di Battista, i giornalisti che si sono scagliati contro Virginia Raggi in questi due anni, per il problema delle nomine del comune di Roma, sono solamente delle put***e. Insomma un attacco critico a tutta la categoria, che non ha avuto pietà e si è scagliata dal primo momento contro la sindaca di Roma. A PROPOSITO DI ...

Quali sono i giornalisti liberi - secondo Alessandro Di Battista : Fulvio Grimaldi e Alberto Negri , 'due non certo teneri con la politica estera dell'attuale governo'. Franco Bechis , 'uno dei giornalisti più innamorati dello studio degli atti che abbia mai ...