Al DTT Industry Day la società Walter Tosto Tacconelli | Grande opportunità per

DTT Industry Day : a Villa Mondragone presentati bandi europei per nuovo polo tecnologico : Nella principesca cornice di Villa Mondragone a Frascati più di 100 imprese da tutta Europa si sono riunite per la presentazione dei primi bandi relativi al grande polo scientifico- tecnologico DTT . ...

ENEA promuove il primo DTT Industry Day : ENEA ha promosso il primo DTT Industry Day , previsto per il 14 Dicembre, con lo scopo di presentare all'industria i primi bandi internazionali in vista dell'imminente avvio dei lavori per la ...

Fusione - DTT Industry Day : ENEA presenta i primi bandi per l’industria - il 14 Dicembre 2018 : Venerdì 14 Dicembre, ENEA organizza il DTT Industry Day per presentare all’industria i primi bandi internazionali in vista dell’imminente avvio dei lavori per la realizzazione del grande polo scientifico tecnologico per la ricerca sulla Fusione presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. L’evento si svolgerà a Monte Porzio Catone, vicino Roma (Villa Mondragone, ore 9 – 17). Oltre 150 partecipanti in rappresentanza di più di 100 imprese ...