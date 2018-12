huffingtonpost

: Ad Aprilia la spazzatura che veniva smaltita nel Tmb Salario, ma l'emergenza a Roma non è finita - HuffPostItalia : Ad Aprilia la spazzatura che veniva smaltita nel Tmb Salario, ma l'emergenza a Roma non è finita - Ramst3 : RT @Ramst3: @virginiaraggi @c_appendino #Raggi #Aprilia si becca i rifiuti di #Roma, una piccola città dove i bidoni della spazzatura sono… - Ramst3 : @virginiaraggi @c_appendino #Raggi #Aprilia si becca i rifiuti di #Roma, una piccola città dove i bidoni della spaz… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Via libera ad un importante sbocco per i rifiuti della Capitale. Dopo l'incendio del Tmbche ha innescato la crisi nella gestione dell'immondiziana, oggi è stato firmato un accordo che consentirà di portare ad(Latina) parte dell'indifferenziata che finiva nell'impianto andato a fuoco martedì scorso. Un'intesa che, almeno sulla carta, spiegano le istituzioni competenti, mette in sicurezzadall'nel periodo natalizio e per circa un mese. Ma la sindaca Virginia Raggi si mostra cauta: "Oggi si è fatto un importante passo in avanti. Io però sono convinta che ci sia ancora molto da lavorare perché, comunque, dobbiamo assicurarenella gestione delle tonnellate cheno lavorate all'impiantoandato a fuoco".Intanto l'Ama, la municipalizzata dei rifiuti, sta intensificando gli sforzi per arginare la ...