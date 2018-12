Accadde Oggi | il Milan sul tetto del mondo per la seconda volta nella sua storia VIDEO

Accadde Oggi in Champions League - Sneijder e Mancini eliminano la Juventus [VIDEO] : Cinque anni fa si consumava la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Galatasaray guidato da Roberto Mancini. A Istanbul maturò una sconfitta in seguito al gol di un altro ex Inter, Wesley Sneijder, al termine di una partita protrattasi per due giorni. Infatti, la gara fu sospesa il 10 dicembre sera per essere ripresa ad ora di pranzo del giorno successivo su un terreno comunque in pessime condizioni per ...

Accadde Oggi - il ritorno al gol di Ronaldo dopo gli infortuni al ginocchio [VIDEO] : Luis Nazario de Lima, meglio conosciuto nel nostro paese come Ronaldo, è rimasto nei cuori dei tifosi dell’Inter nonostante il successivo trasferimento sull’altra sponda dei Navigli. La sua carriera in nerazzurro è stata segnata dal doppio grave infortunio al ginocchio: il 21 novembre 1999 nella gara stravinta contro il Lecce, il Fenomeno segna il quinto gol, ma poi è costretto a lasciare il campo a causa della rottura dei ...

Accadde Oggi in Champions League : la debacle dello United - la rimonta del Liverpool - il poker di Ronaldo [VIDEO] : L’8 dicembre, oltre ad essere un giorno festivo tinto di rosso sui calendari presenti nelle nostre case e nei nostri dispositivi elettronici, negli anni è stato anche un giorno dedicato alla Champions League e in particolare all’ultima giornata della fase a gironi. Nel 2004 gli avvenimenti principali riguardano Manchester United e Liverpool: la squadra di Alex Ferguson cadde ad Istanbul contro il Fenerbahce sotto i colpi ...

Accadde Oggi - nel 1941 l’attacco di Pearl Harbor : oltre 2500 soldati morti in soli novanta minuti : Erano le 7:48 del 7 dicembre 1941 quando la base navale di Pearl Harbor a Oahu, una delle otto isole principali delle Hawaii dove era stanziata la Flotta del Pacifico della marina militare statunitense, fu colpita dai proiettili sferrati da decine di aerei da guerra giapponesi. Si trattava di un’azione offensiva nipponica, l’”operazione AI”, che prevedeva l’attacco a sorpresa agli americani e che, come principale conseguenza, portò ...

Accadde Oggi : 36 anni fa Cruijff sorprendeva il mondo col rigore di seconda [VIDEO] : Non è una soluzione vietata dal regolamento, ma è talmente inconsueta da sembrare assurda: il rigore di seconda è una delle rarità più curiose del calcio. In cosa consiste? Invece di battere a rete dal dischetto, il rigorista tocca al buio lateralmente verso un compagno, che restituisce al primo per il facile tap-in a porta vuota. Forse si ricorda un’esecuzione simile in una partita del Barcellona con Suarez e Messi protagonisti, ...

Accadde nel rock - oggi 1 dicembre : Sex Pistols - Doors - Linkin Park - Mondo Marcio - Bette Midler - Jaco Pastorius - Mos Def - Stephane Grappelli - Gilbert O'Sullivan - Janelle Monae - 1 / 11 - : 01 dic 2018 - 1976: Gli sconosciuti Sex Pistols appaiono a un talk-show condotto dal presentatore Bill Grundy: ingaggiano con lui una rissa verbale, con uso di espressioni esplicite, e in un attimo ...

Accadde Oggi : nel 1954 il primo e unico caso di meteorite che colpì una persona - ecco come avvenne : Era il 30 novembre 1954 quando si verificò il primo caso conosciuto di persona colpita da un meteorite. A Sylacauga, in Alabama, una condrite di 4 chili bucò il tetto di una casa colpendo Ann Elizabeth Hodges, che in quel momento si trovava nel suo salotto a riposare sul divano, e la ferì ad un’anca. Il meteoroide raggiunse la Terra sul lato rivolto verso il Sole; dopo le analisi dell’orbita emerse che il corpo dal quale probabilmente ...

Accadde Oggi : nel 1994 l’Achille Lauro affondava nelle acque del Mediterraneo - con tutti i suoi misteri e le sue controversie : Era il 30 novembre 1994 quando, al largo della Somalia, si consumava il tristemente noto naufragio del transatlantico italiano Achille Lauro. Un incendio scoppiato a bordo durante una crociera causò la morte di due persone e l’affondamento della nave. Solo dieci anni prima sempre l’Achille Lauro era stata teatro di un dirottamento da parte di un commando palestinese. Il dirottamento dell’ottobre 1985 fu un caso internazionale delicatissimo, ...

Accadde Oggi : nel 1864 il massacro di centinaia di indiani sul fiume Sand Creek - in Colorado : Fra il 29 ed il 30 novembre 1864 in quello che oggi è il Colorado, negli Stati Uniti d’America, si verificò uno degli episodi più vergognosi delle guerre indiane, avvenute in quella che è la fase di espansione dei coloni americani nelle terre dei nativi. Un accampamento con circa seicento indiani d’america, membri della tribù Cheyenne e Arapaho, situato lungo il fiume Sand Creek, venne attaccato da settecento soldati comandati dal colonnello ...

Accadde Oggi : nel 2011 il rover Curiosity partì alla volta di Marte - era il più grande esploratore costruito fino a quel momento : Il rover Curiosity della NASA, il più grande esploratore e il più sofisticato robot mai costruito fino a quel momento, decollò nel pomeriggio del 26 novembre 2011 con destinazione Marte, dove aveva il compito di individuare eventuali forme di vita. Curiosity, dalle dimensioni pari ad una grande automobile e del peso di una tonnellata, era dotato di un raggio laser per la ricerca sulle rocce e un kit di strumenti per analizzare il loro contenuto; ...

Accadde Oggi - nel 1859 il grande ‘scandalo’ che portò verso la scienza moderna : la pubblicazione de “L’origine della specie” : Era il 24 novembre 1859, quando venne pubblicata “L’origine delle specie” di Charles Darwin, che esaurì l’intera tiratura iniziale di 1250 copie. Fu un grande successo, ma creò anche scandalo, segnando una tappa fondamentale nel cammino verso la scienza moderna. Tutto iniziò il 15 settembre 1835 quando Darwin approdò alle isole Galapagos. Il grande naturalista, studiando la vita su 4 delle 17 isole dell’arcipelago, teorizzò la sua celebre teoria ...