A festeggiare col Csi anche il coach vice campione del mondo Davide Mazzanti

Nicoletta Nardoni - la vittima dell'incidente del Flixbus a Zurigo andava in Germania a festeggiare i 38 anni con la famiglia : È Nicoletta Nardoni la vittima dell'incidente del pullman di Flixbus a Zurigo avvenuto la notte del 16 dicembre. Di Mozzate, in provincia di Como, oggi avrebbe compiuto 38 anni. Madre separata, lascia una figlia di 9 anni. Era diretta in Germania per andare a trovare parte della famiglia."Ce l'hanno detto dalla polizia di Zurigo che mia sorella era morta. Mio padre è stato tutta la mattina ad aspettare il pullman alla fermata. Ha ...

Mostre - spettacoli - conferenze : Recanati festeggiare il bicentenario de 'L'Infinito' di Leopardi : Il progetto 'Infinito Leopardi' che prende il via il 21 dicembre 2018 per concludersi alla fine del 2019 prevede Mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni, anche rivolte alle nuove generazioni, ...

San Teodoro pensa in grande : 3 giorni di spettacoli per festeggiare Capodanno : Gli eventi di Capodanno a San Teodoro. Ormai è ufficiale, sarà spettacolare il Capodanno a San Teodoro. L'amministrazione comunale, per l'occasione, ha programmato una tre giorni di spettacoli dedicati a grandi e piccini , per terminare l'anno in grande stile ed iniziare il nuovo in allegria. Si inizia sabato 29 dicembre con la Music Cartoon , una sfilata dei personaggi Disney ...