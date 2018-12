25 anni di Megaman X | un' epopea futuristica - articolo

eurogamer

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Anno 21XX (ma per noi era il 1993), un androide dal casco blu corre lungo l'autostrada di una città impazzita. Alcune libellule meccaniche volano sopra strade-circuiti ad alta velocità, dei mech lanciamissili bloccano i passaggi in fiamme, le forze dei Maverick avanzano tra le automobili in fuga. I Reploid, nati dalla stessa tecnologia di, sono impazziti e, guidati da Sigma, cominciano una rivolta che durerà, fortuna dei giocatori, decenni.Sigma era un simbolo, era il leader di chi voleva debellare il virus della follia digitale, ma adesso si è rinchiuso in una fortezza e comanda dall'alto i suoi sottoposti. X, l'altruista X, il figlio prediletto del Dr. Light (e di Keiji Inafune, storico designer), non ha abbastanza forza. Contro Vile, una macchina da guerra colma d'odio, perde. È il primo Boss. Non è neanche in grado di scalfirlo.Perde (perdiamo) e quasi viene schiacciato ...