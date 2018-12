20 enne somalo arrestato a Bari | progettava attentati nelle chiese

“Mettiamo le bombe in tutte le chiese d'Italia” - fermato 20enne somalo affiliato a Isis : La Chiesa più grande dove sta? Sta a Roma?", è una delle frasi di Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, arrestato in Puglia giovedì scorso. Il provvedimento d’urgenza anche e sopratutto dopo l’attentato di Strasburgo. Sui social network, in particolare su Facebook, il 20enne avrebbe diffuso immagini e post di "esaltazione al martirio".Continua a leggere

