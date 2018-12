Zurigo | è italiana la vittima dell' incidente Flixbus

blogo

: Pullman Flixbus partito da Genova si schianta sull'autostrada a Zurigo: muore italiana [news aggiornata alle 21:04] - repubblica : Pullman Flixbus partito da Genova si schianta sull'autostrada a Zurigo: muore italiana [news aggiornata alle 21:04] - LaStampa : Domani avrebbe compiuto 38 anni: storia di Nicoletta, la vittima italiana di Zurigo - pighettienrico1 : INCIDENTE DI ZURIGO La trentasettenne italiana passeggera morta è precipitata nel fiume Sihl L’urto violento del… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)È unadi 37 anni laal pullmanpartito oggi da Genova con destinazione Stoccarda, in Germania. Secondo la polizia cantonale di Ginevra i passeggeri italiani sul bus rimasto coinvolto nell'erano 16.Su 43 feriti totali, secondo l'ultimo bilancio aggiornato, tre sarebbero gravi, tra loro i due autisti del pullman, entrambi italiani. Si tratta di un 57enne e un 61enne: quest'ultimo sarebbe in pericolo di vita.contro un muro, un morto e 41 feritiUn pullmanè finito contro un muro’autostrada svizzera A3 nei pressi dia causa’asfalto innevato. L’è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle ore 4.14 e il bilancio provvisorio è di un morto e ben 44 feriti. Tre di questi, tra cui anche il conducente del mezzo, versano in gravi condizioni. Secondo quanto riferisce ...