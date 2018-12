Zingaretti alle primarie Pd vuol fare votare i sedicenni

D’Alema e Zingaretti. Ipotesi listone alle Europee : Rieccolo. Proprio come l’inaffondabile Amintore Fanfani riemerse dal pensionamento e il suo ritorno fu battezzato con quel memorabile nomignolo da parte di Indro Montanelli, a nove mesi dallo smacco di Leu, anche Massimo D’ Alema è tornato sulle scene. L’ occasione è offerta dall’anniversario dei venti anni di Italianeuropei, la fondazione da lui a...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : Alle primarie non voto Zingaretti. Salvini fascista? No - ma prenda distanze. Di Maio ... : Le primarie - ha spiegato Maria Elena Boschi durante il forum nella redazione di Leggo - possono non essere risolutive, ma se i candidati si confrontano sulle idee e su una linea politica possono ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Cesare Damiano ritira la sua candidatura alle primarie del Pd : sosterrà Nicola Zingaretti : Cesare Damiano ha deciso di rinunciare alla sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico, optando per un sostegno al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Io faccio un passo indietro di responsabilità e anche una scelta di unità. La mia area vuole mettere a disposizione della battaglia congressuale l’attenzione allo sviluppo, al lavoro, allo stato sociale, all’eguaglianza".Continua a leggere

Zingaretti - il supporto di Zanda per me è dannoso. A partire dalle idee sulla democrazia diretta : Luigi Zanda è preoccupato del populismo che avanza (la Repubblica, 8 dicembre). I 5 stelle vogliono più democrazia diretta, partecipazione, referendum e coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. Tutte cose che un sincero democratico non può accettare. Si sente, leggendo Zanda, che vorrebbe evitare questo pericolo oscurantista. Peggio: peronista. Che di democrazia diretta parlasse Rousseau nel secolo dei Lumi non conta, i referendum ...

Zingaretti dice di non volersi alleare con il M5S : Lo ha ribadito dopo che un'intervista del suo braccio destro aveva lasciato intendere il contrario, aprendo un dibattito interno al PD

Le accuse a Zingaretti di volere un'alleanza con il Movimento 5 stelle : La risposta del governatore arriva ed è durissima: 'Dobbiamo recuperare con la politica l'elettorato che ci ha abbandonato. Questo è un impegno etico. Il resto sono chiacchiere e fango di chi fa ...

Le accuse a Zingaretti di volere un'alleanza con il Movimento 5 stelle : Un "disgelo" con il Movimento 5 stelle per "fare un pezzo di strada assieme" così da "rompere il blocco nazionalista e populista". Parole che scatenano un duro confronto interno al Partito democratico quelle di Massimiliano Smeriglio, vice presidente della Regione Lazio. Parole che, i diretti avversari di Nicola Zingaretti, con il quale Smeriglio governa la Regione, interpretano come un via libera del ...

Pd - renziani contro Zingaretti 'Vuole alleanza con i grillini'. La replica 'Solo fango - io i 5Stelle li ho battuti' : Lo scontro quotidiano interno al Partito democratico oggi ruota intorno al rapporto con i 5Stelle. È il fronte renziano ad attaccare compatto il governatore del Lazio accusato di voler flirtare con il ...

Pd - sale la tensione. Minniti verso l addio alle primarie. Renzi 'Non mi occupo di congresso'. Zingaretti 'Gioco macabro' : ROMA - sale la tensione all'interno del Pd in vista del 12 dicembre , termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso. Con Matteo Renzi che torna a confermare il suo disimpegno ...

È testa a testa nei sondaggi tra Zingaretti e Minniti alle primarie Pd : E' testa a testa tra Nicola e Zingaretti e Marco Minniti, secondo l'ultimo sondaggio di Bimedia, sulle primarie del Pd. In base ai dati raccolti i candidati sono sempre sotto il 50%. Il Presidente della regione Lazio, in campo da quasi 5 mesi, raccoglie il 40% dei voti, registrando un calo del 4% rispetto al mese di ottobre.L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti lo segue con il 38% dei consensi con un aumento del 9% rispetto alla precedente ...

Ai renziani non tornano i sondaggi che danno Zingaretti vincitore alle primarie : Marco Minniti è dietro Nicola Zingaretti in tutti i sondaggi eppure al Pd sono convinti che alla fine sarà l’ex ministro dell’Interno a vincere la disfida delle primarie. Ma perché? E’ presto detto. Si calcola che questa volta nei gazebo andranno al massimo in settecento, ottocentomila, cioè la metà

Zingaretti : 'L'alternativa alle destre parte dalle persone - basta con l'egocrazia' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Zingaretti - Pd - : alleanza europeisti per elezione diretta premier Ue : Roma, 16 nov., askanews, - 'L'obiettivo strategico deve essere quello di un'Europa che sceglie e punta all'individuazione di un presidente degli Stati Uniti d'Europa eletto democraticamente, superando ...