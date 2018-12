Yemen | le Ong ai parlamentari | fate come i Senatori americani

huffingtonpost

(Di domenica 16 dicembre 2018)italiani prendete esempio dai. E i Cinque si ricordino degli impegni che si erano assunti, rimasti finora lettera morta. Firmato: Amnesty International Italia, Fondazione Finanza Etica, Movimento dei Focolari Italia, Oxfam Italia, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Save the Children Italia. Imparare a dire "No" al sostegno militare, leggi vendita di armi, alla Coalizione a guida saudita che, ormai da anni, fa strage di civili nel devastato Paese mediorientale. Ma qualcosa può cambiare, sta cambiando. Un "segnale importante e positivo arriva dal Senato statunitense (a maggioranza Repubblicana, ndr) – rimarcano i firmatari – che ha votato in maniera bipartisan (56 favorevoli contro 41) una Risoluzione con cui si prendono definitivamente le distanze dall'Arabia Saudita (e dalla coalizione che guida) chiedendo, oltre che ...