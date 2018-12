Weekend al Parco Teatro per adulti e bambini insieme

Allerta Meteo Napoli per il 1° Novembre - il Comune : “massima prudenza”. Bosco e parco di Capodimonte chiusi anche nel Weekend : Il Comune di Napoli invita la cittadinanza “a una particolare prudenza negli spostamenti nella giornata di domani”, quando sarà in vigore l’avviso di Allerta Meteo idrogeologica e idraulica emanata dalla Protezione civile della Regione Campania. L’invito viene rivolto dall’Amministrazione comunale anche “in considerazione del fatto che sono ancora in corso verifiche sulle conseguenze dell’evento di ...

Halloween al Bioparco di Roma : il 27 e 28 Weekend di festa per bambini e adulti all’insegna degli animali e delle zucche : Al Bioparco di Roma si festeggia Halloween il 27 e 28 ottobre con due divertenti giornate per tutta la famiglia in cui tutti i bambini mascherati fino a 12 anni avranno l’ingresso a € 7,50 anziché a € 13,00. Il programma prevede dalle ore 11.30 alle 16.30 molteplici attività: il laboratorio creativo manuale ‘magicamente ricicliamo’ per realizzare mostri e bacchette in plastica riciclata; ‘A scuola di magia’, appuntamento speciale in cui i ...