Volley | SuperLega 2019 | 12^ giornata | Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da

Trento Modena - risultato live 0-0 - streaming video Rai : in campo - si comincia! - Superlega Volley - : Diretta Trento Modena streaming video Rai, orario e risultato live del big-match di pallavolo per la Superlega di volley , oggi domenica 16 dicembre, .

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Civitanova batte Castellana Grotte nell’anticipo. La Lube attende De Giorgi : Seconda vittoria consecutiva per Civitanova dopo le dimissioni di Medei, la Lube ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (25-22; 25-21; 17-25; 25-18) nell’anticipo della dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In attesa che arrivi il nuovo allenatore Fefé De Giorgi (previsto per lunedì, esordirà contro il Karlovarsko in Champions League), i ragazzi guidati da coach Camperi non hanno fatto ...

Civitanova Castellana Grotte streaming video Rai : i numeri dei precedenti - Superlega Volley - : Diretta Civitanova Castellana Grotte streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Superlega di volley , oggi 15 dicembre, .

Volley : Superlega - Kaziyski è a Verona « Non vedo l'ora di giocare » : Verona - Matey Kaziyski , nella foto, da sinistra a destra, con il capitano, Emanuele Birarelli, e con i vicepresidenti Luca Bazzoni e Gianmaria Villa, è arrivato a Verona pronto a dare il proprio ...

Volley : Superlega - Matey Kaziyski torna in Italia - giocherà a Verona : Verona- Matey Kaziyski , che aveva lasciato due anni fa la nostra Superlega dopo otto stagioni a Trento , torna a giocare in Italia. La Calzedonia Verona ha definito nella notte l'ingaggio dello ...

Volley - SuperLega 2019 : Matey Kaziyski torna in Italia - lo schiacciatore sbarca a Verona : Matey Kaziyski torna in Italia, il micidiale schiacciatore bulgaro riabbraccia il nostro campionato e vestirà la casacca di Verona a partire da questo fine settimana. Il 34enne, che nel nostro Paese ha incantato con la maglia di Trento (indossata dal 2007 al 2013 ma poi anche nel 2014-2015 e nel 2016 vincendo quattro scudetti, tre Champions League e quattro Mondiali per Club), ha lasciato lo Stettino in piena crisi economica chiudendo ...

Volley - SuperLega 2019 : Vibo Valentia sbaraglia Siena nell’anticipo - scatto salvezza dei calabresi : Vibo Valentia e Siena hanno dovuto anticipare a oggi l’incontro valido per la 15esima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le due squadre sono scese in campo questa sera perché alcuni giocatori a cavallo del nuovo anno saranno impegnati nelle qualificazioni agli Europei 2019. I calabresi si sono imposti con un netto 3-0 (25-22; 25-17; 26-24) e sono così saliti in decima posizione in ...

Volley : Superlega - Fefè De Giorgi è il nuovo tecnico di Civitanova : Civitanova MARCHE, MACERATA,- Sarà Fefè De Giorgi il nuovo tecnico della Cucine Lube Civitanova. L'allenatore pugliese in queste ore sta risolvendo il proprio rapporto con la formazione polacca dello ...

Volley : Superlega - l'MVP del mese di novembre è Uros Kovacevic : 93, neo campione del Mondo di Club , si è imposto realizzando nei match vinti da Trento contro Vibo Valentia, Castellana Grotte e Padova un totale di 47 punti, di cui 38 attacchi vincenti. Kovacevic ...

Volley : Superlega - tutto facile per Trento contro Milano : LA CRONACA DEL MATCH- La cronaca del match. L'ingresso delle squadre in campo è preceduto dal giro d'onore dei Campioni del Mondo col trofeo iridato vinto il 2 dicembre 2018 a Czestochowa e dalla ...

Volley - Superlega 2019 : Civitanova e Trento a valanga nei recuperi della decima giornata : Questa sera sono andati in scena due recuperi della decima giornata di Superlega 2018-2019 di Volley: ad inizio dicembre Civitanova e Trento erano infatti impegnate nel Mondiale per club, dove disputarono una finalissima tutta italiana in cui ebbero la meglio i trentini. C’è fibrillazione a Civitanova dopo il caos degli ultimi giorni e le dimissioni del tecnico Giampaolo Medei, nei confronti del quale la fiducia da parte della società era ...

Volley : Superlega - domani l'anticipo della 2a di ritorno fra Vibo-Siena : Il match godrà la diretta tv su RAI Sport. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Emma Villas Siena . En plein di successi del team calabrese con 4 affermazioni in altrettanti faccia a faccia, di cui ...