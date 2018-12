Volley femminile | Serie A1 2019 | decima giornata | Scandicci crolla a Cuneo! Monza batte

Volley femminile - decima giornata Serie A1 2018-2019 : vittorie per Novara - Busto Arsizio e Conegliano. Bergamo supera il Club Italia nello scontro salvezza : Si è aperta oggi la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Sabato particolarmente ricco con ben quattro anticipi in programma. Netto successo di Novara che regola Chieri con un secco 3-0 nel derby piemontese. Bottino pieno anche per Busto Arsizio e Conegliano, che faticano di più nelle rispettive vittorie per 3-1 su Filottrano e Firenze. nello scontro salvezza, importante vittoria per Bergamo per 3-0 sul Club Italia. La ...

Bergamo Club Italia/ Streaming video e diretta Rai - orario e risultato live - Serie A1 Volley femminile - : diretta Bergamo Club Italia Streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Serie A1 di volley femminile , oggi 15 dicembre, .

Volley : ranking europeo - Italia maschile quarta - la femminile terza : Le classifiche tengono conto delle ultime due edizioni dei Campionati Europei, l'ultima edizione dei Campionati del Mondo, la World League e il World Grand Prix 2017 e l'European League 2017. Nel ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : decima giornata - Novara per continuare la fuga. Busto e Scandicci inseguono : Nel weekend andrà in scena la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile: ben quattro anticipi il sabato sera e solo due incontri la domenica pomeriggio, non ci sono scontri diretti ma la classifica potrebbe cambiare perché i colpi di scena sono all’ordine del giorno in questo campionato. Novara vuole proseguire la propria fuga in vetta alla classifica, le piemontesi trascinate dalla solita fantasmagorica Paola Egonu se ...

Volley : A1 Femminile - "Street Art in Bergamo" è il calendario della Zanetti per il 2019 : BERGAMO - Per la quattordicesima volta di fila la Zanetti Bergamo saluterà l'arrivo del nuovo anno con il tradizionale calendario Solidale. L'iniziativa quest'anno sarà inedita e particolare, di ...

Volley : A1 Femminile - netto successo di Monza su Casalmaggiore : La cronaca. Primo set. Buona partenza della Saugella che, dopo il break iniziale, 2-0,, si mantiene in vantaggio con Begic e Ortolani, 6-4. Rahimova e Bosetti tengono in corsa Casalmaggiore, 7-6,, ma ...

Volley : A1 Femminile - nel posticipo della 9a giornata Monza travolge Casalmaggiore : La cronaca. Primo set. Buona partenza della Saugella che, dopo il break iniziale, 2-0,, si mantiene in vantaggio con Begic e Ortolani, 6-4. Rahimova e Bosetti tengono in corsa Casalmaggiore, 7-6,, ma ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : Monza travolge Casalmaggiore nel posticipo e si consolida in zona play-off : Monza supera nettamente Casalmaggiore nel posticipo della nona giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di pallavolo femminile. Un secco 3-0 quello rifilato dalla formazione brianzola alle ragazze allenate da Marco Gaspari. Le padrone di casa hanno servito molto meglio, mettendo a segno anche 8 ace e complicando la ricezione alle avversarie. Con i tre punti conquistati questa sera la squadra di Miguel Angel Falasca sale al sesto posto in ...

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della nona giornata. Lucia Bosetti al top - bene la colonia di Busto : Nel weekend si è disputata la nona giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile che si concluderà questa sera con il posticipo tra Monza e Casalmaggiore. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. Lucia Bosetti. Un vero metronomo, il baluardo di Scandicci che si fa trascinare dallo show in attacco di Haak e dai muri di Adenizia ma il successo nello scontro diretto con Conegliano passa anche dalle mani ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : nona giornata - Scandicci batte Conegliano e insegue Novara con Busto Arsizio : Scandicci è l’anti Novara nella Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le toscane hanno infatti sconfitto Conegliano per 3-1 nello scontro diretto tra chi era in scia alle piemontesi (oggi ferme per osservare un turno di riposo) e si sono così portate a tre punti di distacco dalla Igor. Una vertiginosa Isabelle Haak (29 punti), le cinque stampatone di Adenizia, le prove coriacee delle schiacciatrici Lucia Bosetti (11) ed Elitsa Vasileva ...

Volley femminile - VakifBank Istanbul Campione del Mondo : strepitoso bis iridato di Giovanni Guidetti : Il VakifBank Istanbul si conferma sul trono del Pianeta, la corazzata turca ha sconfitto il Minas Tenis Clube per 3-0 (25-23; 25-21; 25-19) nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile e ha così conquistato il secondo titolo iridato consecutivo (il terzo della storia considerando anche quello del 2013). Le Campionesse d’Europa, allenate da Giovanni Guidetti, sono state implacabili nell’atto conclusivo che si è giocato ...

Volley : A2 Femminile - netto successo del Cus Torino su Ravenna : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Marchiaro scende in campo con Morolli in palleggio, Vokshi opposto, al centro Mabilo e Martinelli , schiacciatrici Coneo e Fiorio, Lanzini libero. Risponde coach Caliendo ...

Volley : A1 Femminile - Filottrano si prende i tre punti contro Cuneo : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Filippo Schiavo schiera la Lardini Tominaga in palleggio, Whitney opposto, Garzaro e Pisani centrali, Vasilantonaki e capitan Di Iulio in banda, Cardullo libero. Pistola ...