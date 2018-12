Violenza a Nuoro contro deputata del M5S | ieri aggressione verbale contro Laura Boldrini

Blastingnews

: Tutta la mia solidarietà alla collega Mara Lapia aggredita da un uomo a Nuoro. Condanno con forza questo vile atto… - AlfonsoBonafede : Tutta la mia solidarietà alla collega Mara Lapia aggredita da un uomo a Nuoro. Condanno con forza questo vile atto… - MFantinati : .@LapiaMara era in un supermercato di Nuoro quando un uomo la ha aggredita fino a causarle la frattura di alcune co… - lanuovasardegna : Orune, cento donne in abito tradizionale contro il femminicidio - TUTTE LE FOTO -

(Di domenica 16 dicembre 2018) A poche ore dall'l'ex Presidente della Camera,, una nuovo episodio dicolpisce il mondo della politica italiana. In questo secondo caso di parla difisica, la cui vittima è Mara Lapia,del Movimento 5 Stelle, insultata e colpita nel parcheggio di un supermarket a, in Sardegna.La ricostruzione Da quanto si apprende, sabato scorso l'onorevole Lapia è stata vittima di un diverbio sfociato infisica. I fatti, afferma il legale della pentastellata, sarebbero avvenuti nei pressi delle casse Lidl in via Don Bosco. Un balordo l'avrebbe dapprima seguita e poi raggiunta. A quel punto, vicino alla donna, l'avrebbe colpita con un pugno sul petto e successivamente sbattuta sulle auto vicine. Infine, senza alcuna pietà, le avrebbe sferrato un calcio al fianco quando la donna era già a terra.Dopo l', ...