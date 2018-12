VIDEO Alice D’Amato | ginnastica artistica | gli allenamenti della stellina azzurra | classe

E’ già Natale in casa Morata - felicità e amore sotto l’albero per Alvaro - Alice e i gemellini [VIDEO] : Quanta dolcezza in casa Morata-Campello: Alvaro e Alice addobbano l’albero di Natale in compagnia dei gemellini Alessandro e Leonardo Belli come il sole e più innamorati che mai, Alice Campello ed Alvaro Morata sono una delle coppie più seguite e apprezzate per la loro semplicità e per l’amore infinito che li lega, a tratti forse fastidioso per i meno sdolcinati. Diventati da poco tempo genitori, Alice e Alvaro vivranno il loro ...

VIDEO Alice D’Amato : “La ginnastica è la mia vita - ho sempre sognato le Olimpiadi. L’Italia lotterà per arrivare a un sogno” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Tra loro Alice D’Amato, 15enne da Genova che si sta esprimendo su ottimi livelli. Abbiamo intervistato uno dei nostri grandi talenti in erba pronta al passaggio tra le grandi e con il mirino già puntato verso le Olimpiadi di Tokyo ...

Baby - l'intervista di Benedetta Porcaroli e Alice Pagani a TvBlog (VIDEO) : Benedetta Porcaroli e Alice Pagani sono le due giovani attrici protagoniste di Baby, la nuova serie originale Netflix di produzione italiana, disponibile dal 30 novembre scorso, nella quale recitano rispettivamente le parti di Chiara e di Ludovica.Noi di TvBlog abbiamo intervistato l'attrice romana e l'attrice ascolana in occasione della conferenza stampa di presentazione della serie. prosegui la letturaBaby, l'intervista di Benedetta ...

VIDEO anteprima ultima puntata de L’Allieva 2 - Calligaris morirà e Alice dirà addio a Claudio per Arthur? : Si avvicina l'ultima puntata de L'Allieva 2. Domani, 29 novembre, Rai1 manderà in onda gli episodi finali della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nell'attesa, su RaiPlay è possibile vedere l'anteprima della puntata con i primi sei minuti, in cui accade veramente di tutto. Come già mostrato nel promo, Calligaris verrà ferito in modo quasi letale, proprio davanti l'istituto di Medicina Legale. In realtà, l'obbiettivo era ...

"Tears roll down" : nuovo VIDEO per il chitarrista calicese Marco Barusso e il suo progetto The Price : Da sabato 10 novembre, è on line su YouTube il video di "Tears roll down", il nuovo singolo di The Price , progetto solista di Marco Barusso, chitarrista nato a Calice Ligure ma da tempo ormai ...

X Factor 2018 BowLand cantano No Roots di Alice Merton VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i BowLand della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 BowLand cantano No Roots di Alice Merton Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento ...

L'Allieva 2 - Anna Dalton a Blogo : "Cordelia va a convivere con Alice..." (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di L'Allieva, in onda su Rai1 a partire da stasera, giovedì 25 ottobre (LIVE), Blogo ha rivolto alcune domande ad Anna Dalton. L'attrice torna a interpretare Cordelia nella serie prodotta da Endemol Shine Italy e tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola. Lino Guanciale a Blogo: "L'importante è non stancare il ...

VIDEO intervista Alessandra Mastronardi - L’Allieva 2 e il nuovo triangolo : “Tra Alice e CC? Non vi dico come finisce” : Alessandra Mastronardi torna a ricoprire il ruolo della protagonista ne L'Allieva 2. In questa seconda stagione, Alice Allevi si trova nuovamente divisa tra due uomini, l'eterno Claudio Conforti e il nuovo PM Einardi, ma la ritroveremo più sicura di sé e di quello che vuole. Al complicato triangolo si aggiungerà anche Arthur, primo amore di Alice, tornato da Parigi con l'intenzione di riallacciare i rapporti. Per l'attrice è un periodo d'oro. ...

L'allieva 2 - Alessandra Mastronardi a Blogo : "Alice non è cambiata - ma ora sa che vuole Claudio Conforti" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di L'allieva, in onda su Rai1 a partire da giovedì 25 ottobre, Blogo ha rivolto alcune domande all'attrice protagonista della serie prodotta da Endemol Shine Italy e tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola. Alessandra Mastronardi ha raccontato ai nostri microfoni se e quanto è diversa la sua Alice Allevi nei nuovi episodi: la specializzanda in medicina legale ...

Foto e VIDEO de L’Allieva 2 - anticipazioni conferenza stampa col Lino Guanciale Show : “CC e Einardi si odiano non solo per Alice” : Foto e video de L'Allieva 2 direttamente dalla conferenza stampa. La seconda stagione della fiction è stata presentata nella sede Rai di Viale Mazzini e arriverà sulla rete ammiraglia dal 25 ottobre. Presente il cast, tra cui Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e la new entry Giorgio Marchesi. Gli attori hanno anticipato L'Allieva 2, preceduti da Eleonora Andreatta, direttrice Rai Fiction, dal regista Fabrizio Costa, e dall'autrice dei ...

Nuovo VIDEO de L’Allieva 2 - un “esito sorprendente” per Alice e Claudio tra una new entry e il ritorno di Arthur : Rai1 ha divulgato un Nuovo video de L'Allieva 2. Nel secondo backstage, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi anticipano i rapporti, ancora complicati, tra Alice e Claudio. L'arrivo del PM Einardi (interpretato da Giorgio Marchesi) e il ritorno di Arhur (con Dario Aita che riprende i panni del suo personaggio), primo amore della protagonista, giocheranno un ruolo importante nel corso della seconda stagione. Dopo il primo backstage, la rete ...