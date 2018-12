Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 17 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFCO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PROSEGUIRANNO SULLA FLAMINIA FINO AL 31 DICEMBRE UNA SERIE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI VIADOTTI. RESTRINGIMENTO ALTERNATO DUNQUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA BS UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO DUNQUE AD APRILIA DOVE PRENDERANNO IL VIA DOMANI 17 DICEMBRE, UNA SERIE DI INTERVENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SONO COINVOLTE DUE AUTO IN CORSIA DI SORPASSO MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA CASILINA IN LOCALITA’ FINOCCHIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA APPIA CODE IN PROSSIMITA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO DI Roma E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI RALLENTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SU VIA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI. SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. AL MOMENTO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER I CANTIERI ATTIVI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO. LA MAGIA DEL NATALE ARRIVA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 09.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A, RIAPERTA ANCHE LA FERMATA SPAGNA PARZIALMENTE SOLO PER L’USCITA DEI PASSEGGERI, IN ENTRATA RESTA ANCORA CHIUSA. DISAGI ANCHE ALLA FERMATA REPUBBLICA AL MOMENTO ANCORA CHIUSA. PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. PASSIAMO ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE; A VITERBO OGGI DALLE 13.00 ALLE 21.00 AVRA’ LUOGO L’EVENTO RALLEGRATI E’ NATALE A GROTTE STANTO STEFANO, PERTANTO VERRA’ ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DELL’UNITA’. A SABAUDIA OGGI PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTO PRONTO A Roma PER LA GARA PODISTICA “CORRIOLIMPIAEUR 2018” CHE SI SVOLGERA’ QUESTA MATTINA DALLE ORE 08.00 ALLE 11.30 PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 1500 ATLETI CON PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELL’ASTRONOMIA POSSIBILI BREVI STOP O DEVIAZIONI PER 10 LINEE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA, TRA PANTANO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA VIA BRACCIANENSE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE SOSTENUTA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; PIU’ A SUD CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA VIA BRACCIANENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO NELLE DUE DIREZIONI; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA SALARIA, TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...