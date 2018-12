Vela – Presentato il nuovo calendario del circuito Italiano J 70

sportfair

(Di domenica 16 dicembre 2018) J/70 Italian Class,il: verso un 2019 ricco di appuntamenti Dopo un 2018 ricco di soddisfazioni, con un totale di novantasei equipaggi che hanno partecipato agli eventi delJ/70 Cup, per J/70 Italian Class è tempo di volgere lo sguardo al futuro e, in particolare, a un 2019 che si preannuncia particolarmente ricco di eventi importanti.Dopo la pausa invernale, infatti, la stagione del monotipo più gettonato del momento ripartirà dalle acque toscane di Scarlino per iniziare un tour dell’Italia che porterà gli equipaggi a regatare in Tirreno, Adriatico, Lago di Garda e Mar Ligure.La prima tappa è fissata per il primo weekend di aprile, quando il Marina di Scarlino tornerà ad accogliere la flotta J/70 che vi aveva già fatto tappa nel finale di stagione del 2017. Si attraverserà poi l’Italia per una seconda frazione in ...