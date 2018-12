Vaccino anti-influenzale già esaurito | SonntagsBlick

Vaccino anti AIDS : nuova tappa della vicenda - in Sudafrica - - : A oltre vent'anni dai proclami sulla 'scoperta' della scienza 'made in Italy', sorge spontanea qualche domanda: che fine ha fatto il 'Vaccino italiano' contro l'AIDS portato avanti dalla ricercatrice ...

Vaccino antinfluenzale - AIFA : in rete “notizie vecchie e fuorvianti” : Circola “sui canali social (Facebook e Twitter), con chiaro intento allarmistico da parte di chi periodicamente la rilancia (specie durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale), la notizia di un divieto di utilizzo di vaccini antinfluenzali da parte di AIFA. Gli articoli citati risalgono in realtà al 2014 e riportano notizie di decessi che in nessun caso sono stati correlati alla somministrazione dei vaccini, come è emerso dagli ...

Vaccino antinfluenzale - allarme fake news dell'Agenzia Italiana del Farmaco : Il Dr. Paolo Toniolo, medico specialista in igiene e medicina preventiva, in un'intervista per il quotidiano La Repubblica ha smontato numerosi falsi miti riguardo l'influenza e il Vaccino antinfluenzale. Il suo intervento segue quello dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ieri è dovuta intervenire con un comunicato ufficiale per smentire le fake news circolanti nei giorni scorsi, secondo le quali il nuovo Vaccino antinfluenzale della ...

Vaccino antinfluenzale. Zingaretti : 'Nel Lazio a disposizione oltre 1 milione di dosi' : Siamo molto contenti, sia per questo premio sia perché confidiamo che una buona campagna di comunicazione aiuterà ancora di più la scienza a prevalere in questa battaglia di civiltà, perché di questo ...

Vaccino antinfluenzale : via libera dell'Asp di Ragusa : E' iniziata anche nelle città iblee che fanno riferimento all'Asp Ragusa la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Consigliata ai soggetti a rischio

Sfatiamo 5 miti sul Vaccino antinfluenzale : fa venire l’influenza? E per le donne in gravidanza? : Con i primi 125.000 casi, la stagione dell’influenza è ormai iniziata e ogni anno i miti sul vaccino antinfluenzale si diffondo più velocemente del virus stesso. Ecco i 5 principali radicati nell’opinione comune e le verità ad essi associate. 1. Fare il vaccino antinfluenzale fa venire l’influenza: FALSO Se ci si ammala dopo il vaccino, è perché ci si stava ammalando già prima. Il vaccino è realizzato con virus inattivati che non possono ...

Vaccino anti-pertosse - la ginecologa : “Farlo senza paura” : “Le vaccinazioni sono una delle armi più potenti che abbiamo per la prevenzione e la difesa della salute della mamma, del prodotto del concepimento in utero e anche del neonato. Ribadiamo la loro importanza perché non devono cadere nel dimenticatoio e, soprattutto in gravidanza, le mamme vanno vaccinate contro pertosse e influenza senza paura e sedando le loro paure, fornendo elementi di rassicurazione basati sull’evidenza ...

Vaccino anti-pertosse : in gravidanza protegge il bebè : Vaccinare le future mamme contro la pertosse, per proteggere i loro bebè non appena verranno alla luce. Questa malattia, infatti, contratta da un adulto può essere trasmessa ai neonati non ancora sottoposti a vaccinazione. E i primi mesi di vita rappresentano il periodo senza protezione in cui sono maggiori i rischi di sviluppare l’infezione e le complicanze serie a carico delle vie respiratorie e del sistema cerebrale, ognuna delle quali ...

L’ottimismo è l’unico Vaccino anti rancore : La domanda che qualche attento lettore si potrà porre in questi giorni osservando la magnifica lista degli invitati alla festa del Foglio è come diavolo sia possibile organizzare una sincera giornata di orgoglio ottimista in un momento storico come quello attuale, dominato dai campioni del rancore,

Verso un Vaccino anti-fumo - elimina la dipendenza : Un possibile vaccino terapeutico contro il vizio del fumo (la dipendenza da nicotina) è stato testato con successo in topi: si tratta di una «forbice molecolare», un enzima che...

Vaccino anti-cancro - a Napoli prime sperimentazioni. Ottimo - ma la vera cura è la prevenzione primaria : “Se dipendesse da me renderei contagiosa la salute invece che la malattia” . Questa massima di fine Ottocento dell’avvocato Usa Robert Ingersoll rende bene lo spirito originario della medicina ippocratica, chiamata innanzitutto a tutelare la salute pubblica prima di dedicarsi alla migliore cura possibile dell’ammalato. Questa è stata anche l’impostazione della Scuola medica salernitana, la prima vera università e facoltà di Medicina del ...