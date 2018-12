Uomini e Donne gossip | Eleonora e Oscar in crisi? “Nessun tradimento ma periodo NO”

Uomini e Donne news - Ursula sorprende ancora su Sossio : “Confusa ma felice” : Uomini e Donne news, Sossio e Ursula stanno ancora insieme? Le ultimissime da Instagram Come procede la relazione tra Sossio e Ursula oggi? I due hanno deciso di lasciare Uomini e Donne e dare una seconda possibilità al loro rapporto. Qualcuno penserà che è l’ennesima possibilità non la seconda, ma d’altronde è dopo Temptation Island […] L'articolo Uomini e Donne news, Ursula sorprende ancora su Sossio: “Confusa ma ...

Uomini e Donne Over - accuse gravissime a Barbara De Santi : caos in studio : A Uomini e Donne Over Barbara De Santi che tra una litigata e l'altra ha dovuto far fronte anche alle accuse di Alessio Mancini. Tutto è iniziato quando Alessio si è seduto al centro dello studio con ...

Uomini e donne - Teresa nella bufera : Antonio abbandona? messaggio sospetto : Sembra che Teresa Langella e Antonio Moriconi siano destinati ad attraversare un periodo di forte stress e tensione emotiva. Prima dell'ultima registrazione di Uomini e donne si poteva pensare che ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli difende la figlia dagli attacchi : “Sono al limite” : Uomini e Donne, ancora critiche per Beatrice Valli che stavolta non si trattiene Stamattina Beatrice Valli si è imbattuta in un messaggio davvero spiacevole nella sua posta su Instagram. Dopo aver pubblicato la foto mentre allatta la figlia Bianca, che ha compiuto un anno a fine giugno scorso, sono arrivate per lei nuove critiche. Per […] L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli difende la figlia dagli attacchi: “Sono al ...

Uomini e donne - Andrea Dal Corso in lacrime dopo l'addio finale di Teresa (RUMORS) : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e in quella di qualche giorno fa è andato in atto un clamoroso colpo di scena che ha avuto come protagonista la bella Teresa Langella, la quale contrariamente a tutte le aspettative ha scelto di eliminare il corteggiatore Andrea Dal Corso, considerato uno dei super favoriti per la scelta finale che dovrebbe avvenire a breve. Un colpo di scena del tutto inaspettato, che ha spiazzato ...

Spoiler Uomini e Donne : scherzo ad Angela - in studio arriva il fratello di Tina Cipollari : Il trono over di Uomini e Donne riserva sempre tanti bei momenti di gossip. Stando a quelle che sono le anticipazioni delle prossime puntate, pare che qualcosa di inaspettato stia per accadere negli studi Mediaset. Il fratello dell'opinionista Tina Cipollari si renderà protagonista di uno scherzo, architettato dalla sorella, ai danni di Angela, l'esponente del parterre femminile che tanto sta facendo parlare di sé per le sue pretese. Nel caso ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e Rocco travolti dalla passione : baci in auto - poi disastro. 'Mi fai salire?' : La svolta tra Gemma Galgani e Rocco Fredella al Trono Over . Le anticipazioni dalle ultime registrazioni delle puntate 'natalizie' di Uomini e donne riferiscono di sviluppi clamorosi in studio tra la ...

Uomini e Donne registrazione : arriva il fratello di Tina tra lacrime e segnalazioni : registrazione Uomini e Donne Over: accuse, segnalazioni e accordi segreti in puntata Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne è successo davvero di tutto e una sintesi serve davvero perché in caso contrario finireste per perdervi tra le news infinite sul Trono Over. Vediamo anzitutto chi sono stati i protagonisti indiscussi: Gemma, Rocco e Paolo; Angela, […] L'articolo Uomini e Donne registrazione: arriva il fratello di Tina tra ...

Giorgio Manetti presenta la nuova fidanzata/ Foto : 'è quello di cui avevo bisogno' - Uomini e Donne - : Giorgio Manetti presenta al pubblico la sua nuova fiamma, una signora bella e bionda: 'mi rende sereno'. E per i fans assomiglia a Gemma Galgani.

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Il Natale è un momento magico. Un augurio alle corteggiatrici? Per il momento - no" : Luigi Mastroianni, l'intransigente tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, a pochi giorni dalla vigilia di Natale, è stato intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5.Il 23enne tronista catanese, ovviamente, trascorrerà le festività natalizie in casa, all'insegna delle tradizioni. Con queste prime dichiarazioni, il dj e studente di giurisprudenza ha ripercorso, a grandi linee, il suo ...

Uomini e Donne - il racconto choc di Claudio e Ginevra da Cuba : «Urla fortissime - una ragazza non respirava» : 'Stanotte grande spavento ragazzi' . Comincia così il racconto choc pubblicato da Claudio D'Angelo , tronista di Uomini e Donne in vacanza a Cuba con Ginevra Pisani . 'Alle 2 circa ore locali abbiamo ...

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea piange per Teresa - padre di lei interviene : Andrea Dal Corso eliminato da Uomini e Donne? Sembra per sempre Il Vicolo delle News ha aggiunto interessanti dettagli sulle anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano Andrea Dal Corso e il suo percorso in trasmissione. Teresa Langella non sembra essere intenzionata a richiamarlo e questa scelta l’ha confermata più volte durante la registrazione. Siamo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrea piange per Teresa, padre ...

Uomini e Donne - Nilufar e Giordano 7 mesi d'amore e la promessa di 'costruire grandi cose' : La storia d'amore tra Nilufar e Giordano prosegue a gonfie vele: proprio nel giorno del loro settimo mese insieme, i due piccioncini hanno voluto usare i social network per scambiarsi delle dolci dediche. L'ex corteggiatore ha registrato un video nel quale fa un cuore con le mani per la sua bella che al momento non si trova con lui; la napoletana, invece, ha scritto su Instagram un bel messaggio per la sua dolce metà, che potrebbe anticipare un ...