Ungheresi da quattro giorni in piazza contro legge schiavitù

(Di domenica 16 dicembre 2018) Migliaia disono scesi inper il quarto giorno consecutivo perle politiche del premier conservatore e nazionalista, Viktor Orbàn, in particolarela riforma del codice del lavoro, che alza a un massimo di 400 ore l'anno il numero delle ore di straordinario legali.Sindacati e partiti politici di opposizione hanno mobilitato circa 10.000 persone. Molti manifestanti indossano indumenti bianchi, a testimoniare la natura non violenta della marcia."Buon Natale, signor Primo Ministro", è lo slogan della protesta in riferimento alle parole usate da Orban durante il dibattito parlamentare, nei confronti dell'opposizione che lo interrogava su quella che i contestatori definiscono la "della schiavitù", che aumenta da 250 a 400 il numero massimo di ore di straordinario consentito all'anno, dando in pratica il via libera ai datori di lavoro ...