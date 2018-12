Una punizione di Milik fa sorridere Ancelotti | il Napoli supera il Cagliari 1-0

Una magia di Milik su punizione e il Napoli sbanca Cagliari : 1-0 : Il Napoli prova a rialzarsi in campionato, dopo l'amara eliminazione in Champions. A Cagliari l'occasione per il riscatto e per difendere il secondo posto in classifica, Ancelotti ricorre a...

Ecotassa - Costa : “NessUna punizione per chi non ha risorse. Orientiamo il mercato con gli sconti” : “Io non parlo di Ecotassa ma di ecosconto. Si tratta di orientare i cittadini ad acquistare con uno sconto robusto, che deve proseguire negli anni, a prendere vetture elettriche che inquinano il meno possibile. Se noi Orientiamo il mercato non ci sarà più bisogno di acquistare altri tipi di vettura. Nessuno vuole punire chi ha piccole macchine o non ha le risorse per poter cambiare vettura. Si tratta anzi di favorire con sconti chi ha ...

Giornali - M5S : "NessUna punizione Chiediamo i tagli da dieci anni" : "Lo poteva essere se arrivava adesso, ma noi lo abbiamo detto dieci anni fa, noi nasciamo con una proposta: l'abolizione dell'ordine dei Giornalisti e il taglio del finanziamento ai Giornali", dichiara il sottosegretario con delega all'Informazione e all'Editoria, Vito Crimi Segui su affaritaliani.it

La bambina è Una bulla : la punizione del padre è esemplare : Sta facendo il giro dei social il video postato da Matt Cox, un papà di Swanton, in Ohio, che per punire la figlia bulla...

Usa - babysitter picchia Una bimba di 2 anni per punizione : la piccola muore per le ferite : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una piccola bambina innocente si è verificata nei giorni scorsi ad Arlington, città dello Stato del Texas, negli Stati Uniti d'America. A provocare la morte della piccola Aniyah Darnell, una bimba di appena due anni, però, è stata la cattiveria assurda di quella che in realtà doveva prendersi cura di lei, la babysitter americana, Shamonica Page, che invece ha picchiato la piccola, prima ...

Grande Fratello Vip - insulti tra Provvedi e Cecchi Paone : chi rischia Una drastica punizione : Sono due i casi sotto la lente d'ingrandimento della decima puntata del Grande Fratello Vip: la l ite tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi e la reazione di Dasha dopo aver visto il fidanzato ...

MLS - Rooney incanta Washington : la punizione che stende Toronto è Una perla di rara bellezza [VIDEO] : L’attaccante dei DC United regala spettacolo nel match contro Toronto, segnando una punizione pazzesca Una rete di Wayne Rooney regala ai D.C. United la vittoria contro Toronto campione uscente della Major League Soccer. L’attaccante ex Manchester United ha deciso l’incontro con una punizione da 25 metri realizzata al 18′, per Rooney si tratta della decima rete stagionale. Il successo consolida la sesta posizione di ...

Colombia - compagni litigano per Una punizione : testata ed espulsione. VIDEO : Il regolamento parla chiaro. L'espulsione è contemplata anche in caso di comportamento antisportivo nei confronti di un proprio compagno di squadra. Non succede molto spesso, ma quando accade fa ...

Omicidio Khashoggi - Trump promette Una punizione severa se la responsabilità è dell'Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente Saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cbs."C'è molto in gioco - ha continuato Trump - e forse in particolare perché quest'uomo era un reporter". "Sarete sorpresi di sentirmi dire questo", ha aggiunto il presidente Usa, noto per i suoi ...