Un posto al sole | anticipazioni dal 17 al 21 dicembre | Diego cade nell' insicurezza

Spoiler 'Un posto al sole' : Guido vuole lasciare Cinzia - ma lei si oppone : Lunedì 17 dicembre comincia una nuova settimana in compagnia della soap opera "Un posto al Sole", in onda su Raitre alle 20:45. Nonostante siano molte le vicende che vedono coinvolti i personaggi della telenovela, in queste ultime puntate le trame si stanno concentrando soprattutto su Vera Viscardi e sulle indagini della polizia per portare a galla la verità sull'omicidio di Veronica. Dagli Spoiler relativi agli episodi che verranno trasmessi la ...

Spoiler 'Un posto al sole' : vengono scombussolati i piani di Roberto Ferri : Lunedì 17 dicembre comincia una nuova settimana con la soap opera 'Un posto Al sole' che avvicina sempre di più i milioni di telespettatori italiani al periodo natalizio. L'elemento "verità" sembra essere la chiave fondamentale per risolvere l'enigma intorno alla morte dell'imprenditrice Veronica, poichè le parole di Valerio alimentano i dubbi di Giovanna. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 21 dicembre rivelano che il ...

Anticipazioni Un posto al sole prossima settimana : Valerio confessa - Vera rapisce Ferri : Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la seguitissima soap opera serale di Raitre che continua ad ottenere ottimi risultati d'ascolti e ad appassionare un pubblico sempre più eterogeneo. Le Anticipazioni riguardanti le puntate della prossima settimana della soap dal 17 al 21 dicembre 2018 rivelano che per Valerio arriverà il momento della verità e finalmente si lascerà andare alla confessione che potrebbe scagionare Alberto ...

Un posto Al Sole : Susanna teme che Denis non si abitui alla convivenza alla Terrazza : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre 'Un Posto Al Sole' e grande attenzione viene posta intorno alla ricerca del reale assassino di Veronica. La confessione da parte di Valerio Viscardi ha dato vita a nuovi spiragli, aprendo la speranza di dimostrare l'innocenza di Alberto Palladini. Vera, invece, si trova alle prese con la tensione e le parole di Roberto non riescono a placare la giovane donna, macchiatasi ...

'Un posto al sole' - spoiler 17-21 dicembre : la Landolfi non crede alle parole di Valerio : Proseguono le avventure dei principali personaggi della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' che pone l'attenzione intorno alle indagini sull'omicidio di Veronica Viscardi. Valerio ha rilasciato la sua versione dei fatti dichiarandosi colpevole della morte della sorella in modo da scagionare dalle accuse Alberto ed evitare i sospetti su Vera. L'uomo vuole impedire che la figlia vada in carcere a causa dello stato d'animo della donna ...

Casillo nel cast di 'Un posto Al Sole' : sarà il padre di Cerruti : La soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' ha la capacità di sorprendere lo spettatore portando delle novità intorno alle vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini. In particolare nei prossimi mesi ci sarà una new entry nel cast, corrispondente al nome dell'attore Benedetto Casillo capace di dividersi nel corso della sua carriera tra teatro e cinema dimostrando un'indiscussa poliedricità. Casillo è ricordato dalla maggior parte del ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 17 dicembre 2018: Valerio (Fabio Fulco) completa la sua confessione di fronte a Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) e al pm Clara Fiorito (Giulia Di Quilio), che ora devono valutare se ritenere Viscardi credibile… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sta per partire insieme a Vera (Giulia Schiavo), ma un imprevisto potrebbe sconvolgere completamente i suoi piani… Dopo ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 17 al 21 dicembre : Roberto è nelle mani di Vera : La situazione già labile di Vera frana in modo rovinoso e la ragazza rischia di mettersi seriamente nei guai: queste e altre vicende coinvolgeranno i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime vicende). Un posto al sole, lunedì 17 dicembre: anticipazione trame Valerio completa la sua dichiarazione in presenza di Giovanna e del PM, che devono ...

Spoiler 'Un posto al Sole' : Benedetto Casillo sarà Catello : Continuano le vicende dei vari protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al sole”. Negli episodi trasmessi di recente si è concentrata molto l’attenzione, oltre che sulla vicenda principale legata al giallo della morte di Veronica Viscardi, sul ruolo di Salvatore Cerruti, interpretato dall’attore Cosimo Alberti, e della sua vicinanza a Mariella Altieri. Nelle prossime puntate sarà ancora lui, il vigile gay del comando di ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 17 al 21 dicembre : Valerio Viscardi confessa : Un posto al sole, cosa succederà la prossima settimana nella soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni Un posto al sole. Vera è sempre più in preda al panico e Valerio sceglie, quindi, di prendere una decisione molto importante. Il padre della ragazza, infatti, come già anticipato si prenderà tutte le colpe della morte […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 dicembre: Valerio Viscardi confessa proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole - anticipazioni 17-21 dicembre : Vera uccide Ferri? : anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: la confessione di Valerio Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana, continua ad appassionare il pubblico di Raitre. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che la protagonista assoluta sarà Vera. La ragazza, che ha una relazione con Roberto Ferri, ha ucciso la zia Veronica ma dell’omicidio è stato incolpato Alberto Palladini che è ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 14 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 14 dicembre 2018: Valerio (Fabio Fulco), dopo quello che è successo ad Alberto (Maurizio Aiello), vive una profonda crisi interiore che lo porta a prendere una clamorosa decisione… Adele (Sara Ricci) è in procinto di accogliere Giulia (Marina Tagliaferri) e Denis (Corrado Tedeschi) a cena, ma non tutto va come auspicato… Nonostante le interferenze di Otello (Lucio Allocca) e ...

Un posto al Sole Anticipazioni 14 dicembre 2018 : Il Viscardi si sente in colpa nei confronti di Alberto e deciderà di agire per sistemare le cose una volta per tutte.

Un posto al sole : BENEDETTO CASILLO sarà CATELLO CERRUTI : Poco tempo fa vi avevamo anticipato che la famiglia di CERRUTI si sarebbe in qualche modo “allargata” e proprio in queste ore la notizia in questione è stata ufficialmente chiarita, dunque salutiamo l’ingresso nel guest cast di Un posto al sole di un noto attore e cabarettista. Vediamo chi è e quale personaggio interpreterà. Parliamo di BENEDETTO CASILLO, interprete teatrale e del film di Luciano De Crescenzo Così parlò ...