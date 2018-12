Ultime Notizie Roma del 16-12-2018 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 16-12-2018 ore 08 : 10 : Roma dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto e buona domenica dalla redazione da Francesco Vitali studio un nuovo incontro stasera per superare i nodi legati alla manovra l’appuntamento è a Palazzo Chigi tra Conte Di Maio Salvini fracaro Tria Garavaglia e castelli anche le con bonus è diventato un argomento di visivo tra lega e Movimento 5 Stelle oltre ai provvedimenti bandiera su pensioni e reddito via libera le regole per ...

Scuola - aumento stipendi docenti Ultime Notizie : ecco i fondi stanziati nella manovra : Vi abbiamo riferito in precedenza in merito al maxi aumento di 460 euro netti mensili per i dirigenti scolastici, in seguito all’accordo sul rinnovo contrattuale: il nuovo CCNL è stato siglato l’altra notte presso l’Aran. Rinnovo contrattuale in vista anche per i docenti, anche se in questo caso si può parlare solo di mini aumento. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, sabato 15 ...