Trump a cerimonia cimitero veterani Usa

ha compiuto una visita a sorpresa alnazionale militare di Arlington, vicino a Washington, in occasione della giornata in cui vengono lasciate migliaia di corone di fiori sulle tombe deiamericani di tutte le guerre, da quelle di secessione a quelle più recenti, che lì trovano sepoltura. Il presidente Usa ha partecipato a una brevee ha dichiarato che il governo sta lavorando per espandere il, che accoglie già i resti mortali di oltre 400mila uomini e donne.(Di domenica 16 dicembre 2018)