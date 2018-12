Trame Una Vita | Blanca dà alla luce un bambino morto dopo essere fuggita da Acacias 38

Una Vita - Trame al 21 dicembre : Blanca accetta di diventare la moglie di Samuel : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita', capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Rimane il mistero intorno alla scomparsa, mentre la Dicenta accetta la versione dei fatti raccontata da Carmen riguardo a quanto successo alla festa di San Paolino. Simon, invece, si trova alle prese con una scoperta inaspettata riguardo all'ex monaca e l'uomo ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 17 al 22 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Dopo aver saputo della donna simile ad Elvira ritratta in un quadro, Adela incita Simon a cercare notizie sulla sua ex. Blanca consola Samuel, preoccupato per la salute di Jaime. La ragazza accetta poi di sposare il giovane Alday. Al termine di alcune visite, il dottor Galvez scarta l’idea che Lolita sia prossima alla morte. Diego, intanto, confessa ...

Una Vita Trame 10 e 11 dicembre : Alday rischia la morte - Simon scopre il quadro di Elvira : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una Vita e che ci sveleranno quanto succederà nelle puntate di lunedì 10 dicembre e martedì 11 dicembre 2018, trasmesse come di consueto su canale 5, a partire dalle 14,10. Secondo quanto ci riportano gli spoiler, vedremo che Jaime Alday sarà ricoverato in una Casa di Cura per volere della perfida Ursula e dove l'infermiera Castora tenterà addirittura di ucciderlo senza però riuscirci; nelle ...

Trame - Una Vita : Elvira potrebbe essere viva - la Dicenta minaccia Lolita : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre, svelano che Castora tenterà di uccidere Jaime Alday, mentre Ursula avrà uno scontro con Lolita. Infine, Maria Luisa farà una scoperta sorprendente su Elvira Valverde. Una Vita, anticipazioni: la superstizione di Lolita Jaime Alday verrà ricoverato in una struttura sanitaria, trovata da Ursula Dicenta. Carmen, intanto, non avrà buoni presentimenti sulla nuova ...

Una vita - Trame dal 10 al 14 dicembre : Castora tenta di soffocare Jaime : Una vita, la fortunata soap opera spagnola torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le trame delle puntate in onda dal 10 al 14 dicembre 2018, rivelano che Jaime Alday verrà ricoverato in una clinica su volere di Ursula e rischierà di morire quando Castora, l'infermiera assunta dalla Dicenta, tenterà di soffocarlo con un cuscino. Intanto Maria Luisa scoprirà un quadro raffigurante una donna identica ad Elvira e comincerà a ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 10 al 14 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 2018: Jaime viene ricoverato nella struttura per ammalati suggerita da Ursula. Carmen fa la conoscenza di Castora, l’infermiera che dovrà occuparsi dell’Alday, e ha un brutto presentimento. Poco dopo aver fatto la pace con lui, Samuel fa presente a Diego che intende confezionare un anello di fidanzamento per Blanca. Il negozio di Antoñito delle polizze ...

Il segreto - una sanguinosa vendetta e una fuga misteriosa : anticipazioni Trame dal 3 al 7 dicembre : Tribolazioni in quel di Puente Viejo: tutti vogliono fuggire dalla (finta) placida cittadina iberica che è lo sfondo su cui si dipanano tutte le intricate trame della soap opera spagnola Il segreto. Emilia e Alfonso riescono finalmente a dare adito al loro piano di sanguinosa vendetta contro il generale Pérez e quindi hanno bisogno un piano di fuga ma alla fine è Fernando a intervenire e a nasconderli momentaneamente nella sua villa. Dal canto ...