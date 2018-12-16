Traffico Roma del 16-12-2018 ore 07 | 30

Traffico Roma del 15-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULA TANG. EST DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E LA A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN ICNIDENTE. AL PINCIANO CHIUSA VIA ANTONIO ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA SULA TANG. EST DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E LA A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN ICNIDENTE. Traffico INTENSO CON ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA RomaNINA E VIA ARDEATINA. PROBLEMI IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA SALARIA, CODE PER I NCIDENTE DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANGENZIALE. RICORDIAMO I LAVORI SUL VIADOTTO ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. QUALCHE PROBLEMA IN USCITA DA Roma SU VIA SALARIA CI SONO CODE PER Traffico E INCIDENTE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE IN FILA DA VIA DELLE VALLI A VIA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. QUALCHE PROBLEMA IN USCITA DA Roma SU VIA SALARIA CI SONO CODE PER Traffico E INCIDENTE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE IN FILA DA VIA DELLE VALLI A VIA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. QUALCHE PROBLEMA IN USCITA DA Roma SU VIA SALARIA CI SONO CODE PER Traffico E INCIDENTE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE IN FILA DA VIA DELLE VALLI A VIA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, Traffico SCORREVOLE LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CITTÀ, PIÙ INTENSO IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E TUSCOLANA. MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, Traffico SCORREVOLE LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CITTÀ, PIÙ INTENSO IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E TUSCOLANA. MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, Traffico SCORREVOLE LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CITTÀ, PIÙ INTENSO IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E TUSCOLANA. MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, Traffico SCORREVOLE LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CITTÀ, PIÙ INTENSO IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E TUSCOLANA. MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DI Roma, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. RESTIAMO A Roma NORD PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO TRA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DI Roma, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. RESTIAMO A Roma NORD PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO TRA ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI Roma, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE REGISTRATO SU PONTE GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA ARENULA, ALTRO INCIDENTE ALL’AURELIO IN PIAZZA DI VILLA CARPEGNA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI Roma, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE REGISTRATO SU PONTE GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA ARENULA, ALTRO INCIDENTE ALL’AURELIO IN PIAZZA DI VILLA CARPEGNA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ...
Traffico Roma del 15-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO. AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO. ALLA GARBATELLA CHIUSO IL SOTTOVIA CHE ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 07 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 7,20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 07:30 (Di domenica 16 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 7,20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E REGOLRE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI E DOMENICA DI SHOPPING NALIZIO A Roma, PER RENDERE PIÙ FLUIDO IL Traffico CITTADINO POTENZIATO DA IERI IL SERVIZO BUS DEL CENTRO CON L’AGGIUNTA DELLA NAVETTA SHOPPING, LINEA CIRCOLARE GRATUITA IN PARTENZA ED ARRIVO A PIAZZALE DELLE CANESTRE. E OGGI DOMENICA 16 DICEMBRE , TORNA LA TERZA EDIZIONE DI Roma CITY TRAIL, PARTENZA E ARRIVO A TRASTEVERE IN PIAZZA SAN COSIMATO: START ALLE ORE 10,00 CON PERCORSO LUNGO VIA GARIBALDI, GIANICOLO E VILLA PAMPHILI. CHIUSURE DALLE 09,30 A TERMINE EVENTO, PREVISTO PER LE 13.00, DI VIA MANARA, VIA MAMELI, VIA GARIBALDI E LUNGO LA PASSEGGIATA DEL GIANICOLO. PER QUANTO ...
romadailynews
matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 16-12-2018 ore 07:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 07:30', su #spreaker… -
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